انتشار «روشنا» در اینترنت ادامه دارد/ آموزش رایگان موسیقی

پویا سرایی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی خود گفت: این روزها همچنان مشغول انتشار مستمر پروژه «روشنا» در فضای مجازی هستم که مجموعه‌ای از بداهه‌نوازی‌ها و تک نوازی‌های بنده است که طی این مدت با شکل و شمایلی متفاوت و با بهره مندی از موسیقی مقامی مناطق کشور به صورت رایگان و هر چند وقت یک بار در فضای مجازی منتشر می شود. اخیرا هم قطعه‌ای صوتی و تصویری برگرفته از موسیقی مقامی منطقه خراسان را در اینترنت منتشر کردم که خوشبختانه این قطعه نیز با بازدید خوب مخاطبان مواجه شده است.

وی ادامه داد: اخیرا همراه با مصباح قمصری و ساز «بم کمان» که به تازگی از سوی این نوازنده ابداع شده تک قطعه ای را در فضای مجازی منتشر کردیم که این اثر چندان در ژانر کاری من قرار نداشت، اما با توجه به قابلیت های ساز ابداعی و همنشینی که با ساز سنتور داشت تصور می کنم اثری است که می تواند در زمره یکی از متفاوت ترین کارهایم طی ماه های اخیر قرار گیرد.

این آهنگساز به همکاری مشترک خود با پیروز ارجمند و سالار عقیلی در ساخت یک قطعه به سفارش سازمان فنی حرفه ای کشور اشاره کرد و گفت: «آیین فرزانگی» با ترانه سرایی عبدالجبار کاکایی عنوان تازه ترین اثر موسیقایی به آهنگسازی پیروز ارجمند است که مدتی پیش به خوانندگی سالار عقیلی و تنظیم و ارکستراسیون بنده توسط سازمان فنی حرفه ای کشور منتشر شد.

به گفته وی، به تازگی آهنگسازی قطعه «کمال اندیش» با ترانه سرایی افشین یداللهی و خوانندگی رضا بیجاری به اتمام رسیده که این اثر نیز به زودی در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد.

این مدرس و نوازنده سنتور ضمن اعلام خبر حضورش به عنوان آهنگساز در یک مجموعه مستند، از آموزش رایگان «درسگفتارهای صوتی» پیرامون ردیف موسیقی خبر داد و افزود: با توجه به اینکه درسگفتارهای با کیفیت پیرامون ردیف موسیقی عمدتا در مقاله ها و تعداد محدودی کتاب تالیفی خلاصه می شود، تصمیم گرفتم در فضای مجازی به ویژه کانال تلگرام و مجموعه شهرکتاب سلسله درسگفتارهای صوتی را درباره موسیقی ایرانی به صورت رایگان منتشر کنم که خوشبختانه این مجموعه های آموزشی با استقبال مخاطبان مواجه شده است.