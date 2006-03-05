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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۰۸

مدير برنامه هاي علي كريمي در گفت و گو با "مهر":

كريمي سه هفته ديگر به ميدان باز مي گردد

كريمي سه هفته ديگر به ميدان باز مي گردد

مدير برنامه هاي علي كريمي با رد هرگونه شايعات منتشر شده در خصوص وضعيت مصدوميت علي كريمي حال عمومي وي را رضايت بخش توصيف كرد .

ابوالفضل جلالي مديربرنامه هاي علي كريمي درگفت و گو با خبرنگار"مهر" با بيان اين مطلب افزود : مصدوميت علي كريمي از ناحيه قوزك پاي راست است و وي حداقل تا چند هفته ديگرقادر به همراهي بايرن مونيخ نخواهد بود.
جلالي درمورد آخرين وضعيت علي كريمي اظهارداشت : پزشكان معالج تاكنون درچند مرحله از پاي مصدوم كريمي عكسبرداري كردند ولي خوشبختانه اثري ازشكستگي استخوان دراين مصدوميت وجود ندارد و احتمالا كريمي پس از استراحتي چند هفته اي بار ديگر قادر خواهد بود تمريناتش را از سر بگيرد .

                                     عكس اختصاصي مهر از آلمان

وي تاكيد كرد : تصورنمي كنم جاي نگراني وجود داشته باشد چرا كه حال عمومي كريمي رضايت بخش است و او تنها پس از 10 روز كه بايد پايش درگچ بماند و دوره استراحت 3 هفته اي مي تواند به ميادين فوتبال بازگردد .

کد مطلب 299263

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