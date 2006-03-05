كريمي سه هفته ديگر به ميدان باز مي گردد

ابوالفضل جلالي مديربرنامه هاي علي كريمي درگفت و گو با خبرنگار"مهر" با بيان اين مطلب افزود : مصدوميت علي كريمي از ناحيه قوزك پاي راست است و وي حداقل تا چند هفته ديگرقادر به همراهي بايرن مونيخ نخواهد بود.

جلالي درمورد آخرين وضعيت علي كريمي اظهارداشت : پزشكان معالج تاكنون درچند مرحله از پاي مصدوم كريمي عكسبرداري كردند ولي خوشبختانه اثري ازشكستگي استخوان دراين مصدوميت وجود ندارد و احتمالا كريمي پس از استراحتي چند هفته اي بار ديگر قادر خواهد بود تمريناتش را از سر بگيرد .

عكس اختصاصي مهر از آلمان



وي تاكيد كرد : تصورنمي كنم جاي نگراني وجود داشته باشد چرا كه حال عمومي كريمي رضايت بخش است و او تنها پس از 10 روز كه بايد پايش درگچ بماند و دوره استراحت 3 هفته اي مي تواند به ميادين فوتبال بازگردد .