حل مشكلات معلولان نيازمند اهتمام سازمان هاي حمايتي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس سازمان بهزيستي كشور در جلسه ديدار مردمي با مددجويان بهزيستي گفت: بسياري از مسائل مطرح شده در ديدارهاي مردمي مربوط به حوزه فعاليت ساير سازمان ها و ارگان ها است.

دكتر ابوالحسن فقيه ضمن تاكيد بر اينكه سازمان بهزيستي متولي حمايت و توانبخشي معلولان است آ افزود: قرار نيست معلول بودن فرد ارائه همه خدمات مورد نياز مانند اشتغال ، مسكن، تسهيلات بانكي و... با منابع و امكانات محدود سازمان بهزيستي شود.

رئيس سازمان بهزيستي همچنين در پاسخ به تعدادي از نابينايان جوياي كار ، از اشتغال به عنوان مشكل اساسي مددجويان نام برد و گفت: با وجود آنكه طبق قانون بايد 3 درصد از استخدام دستگاههاي دولتي به معلولان اختصاص يابد اما تاكنون نظارت و پيگيري خاصي در اين زمينه صورت نگرفته و چه بسا گزارش معمول سازمان مديريت و برنامه ريزي كه براي ساير سهميه هاي استخدام انجام مي شود ، براي 3 درصد خاص معلولان انجام نشده است.

وي افزود: بخش عمده انتظارات معلولان در حوزه اشتغال متوجه سازمان بهزيستي شده ، در حالي كه اين سازمان متولي ايجاد اشتغال نيست و گرچه بسياري از معلولان متخصص و توانمند در بدنه كارشناسي و مديريتي سازمان مشغول فعاليت هستند اما لازم است همه سازمانها به حداقل وظايفي كه براي استخدام معلولان دارند ، عمل كنند.

فقيه ، رويكرد سازمان بهزيستي به مسئله اشتغال را توانمند سازي معلولان براي ايفاي نقش در جامعه و رويكرد كارآفريني دانست و از برنامه ريزان و متوليان اشتغال در تمامي دستگاههاي دولتي خواست سازمان بهزيستي را در حل مشكلات مددجويان ياري كنند.