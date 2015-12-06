دستگیری ۸۰۰۰ سارق در پایتخت/ پاتک پلیس به سارقان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا ، به اجرای مداوم طرح امنیت و آرامش در محلات شهر تهران و نیز برخورد ویژه پلیس در تقابل با حاملان سلاح سرد اشاره کرد و اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، با اجرای ۲۴ مرحله طرح امنیت و آرامش در محلات شهر تهران، یک هزار و ۸۷۷ متهم نوامیس، دستگیر شدند که پس از بازجویی ها و نیز تحقیقات پلیسی تعدادی به مرجع قضائی معرفی و برخی از آنها نیز با اخذ تعهد آزاد شده اند.

وی افزود: در همین راستا با هماهنگی مقام قضائی مبنی بر برخورد با دارندگان و حاملان سلاح سرد، از جمله چاقو، قمه، چماق و... در محلات شهر تهران، ۱۷ مرحله طرح به اجرا درآمد که طی آن ۳۷۹ متهم دستگیر و از آنان قریب به ۹۳۹ قبضه سلاح سرد کشف شد.

رئیس پلیس پایتخت گفت: زور گیران، سارقان، اراذل و اوباش به صورت مداوم ضمن حمل سلاح سرد از این وسایل برای سرقت ها، تهدید شهروندان و نیز جرایم خود استفاده می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخورد با پدیده شوم سرقت، زورگیری و مبارزه با سارقان از دغدغه ها و مطالبات به حق شهروندان است، پلیس تهران بزرگ نیز توجه به این مهم را در دستور خود کار قرار داده است.

سردار ساجدی نیا گفت: در ۸ ماهه امسال، با انجام چندین عملیات اطلاعاتی ضمن رصد اقدامات مجرمانه سارقان و زور گیران در مناطق جرم خیز تعداد قابل توجه ای متهم در این رابطه دستگیر شدند.

وی از دستگیری دو هزار و ۹۲۸ سارق کیف قاپ و زورگیر و نیز پنج هزار و ۷۵۶ سارق لوازم خودرو از سوی ماموران پلیس پیشگیری، آگاهی و یگان امداد فاتب در هشت ماه نخست سال جاری با اجرای طرح امینت محله محور خبر داد.

رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه این طرح ها از عملیات های جدید پلیس تهران بزرگ در قالب طرح امنیت محله محور در سال ۹۴ است، گفت: طی هماهنگی های انجام شده با مقام قضائی، تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شدند تا پس از رسیدگی به جرائم آنها به زندان منتقل شوند.