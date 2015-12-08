سوالی که مظلومی از مشوقین استقلال پرسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در دقایق پایانی دیدار برابر سایپا از سوی تعداد معدودی هوادار مورد انتقاد قرار گرفت و آنها از سرمربی آبی پوشان که تیمش صدرنشین لیگ است خواستند که استقلال را رها کند.

مظلومی که از این رفتار ناراحت است قبل از شروع یکی از تمرینات آبی پوشان به مشوقین این تیم گفت: تیم در صدر جدول است، همه باشگاه‌ها در سختی مسابقات گیر کرده‌اند، امتیازگیری سخت شده با این حال و با توجه به اینکه کرار و ریوالدو هم از ما جدا شده‌اند باز هم صدر جدول هستیم چرا باید برخی هواداران خوراک به رسانه ها بدهند و یک هفته ما را اسیر کنند؟

سرمربی استقلال از مشوقین خواست دلیل این اتفاق را برای وی مشخص کنند و بعد هم حسابی از این موضوع دلخور شد که چرا برخی هواداران نتیجه تلاش‌هایش را نمی‌بییند. مظلومی به پورحیدری هم گفت: برخی نه جوان‌هایی را که رو کرده‌ام می‌بینند و نه نتایجی که با این سختی‌ها گرفته ایم، این واقعا عجیب است.