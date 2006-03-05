پيك هاي نوروزي با استقبال دانش آموزان مواجه شده است

ابوالقاسم جامه بزرگ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: طي سالهاي گذشته براي دانش آموزان سراسر كشور پيك نوروزي متمركز چاپ مي شد اما با بررسي هاي انجام شده ، موقعيت هاي جغرافيايي ، فرهنگ بومي و... نيز در تاليف اين نوع پيك ها در نظر گرفته شد.

وي گفت: 22 سرفصل در نظر گرفته شده شامل مهارتهاي زندگي ، چگونگي برخورد در لحظات خطر آفرين، آشنايي با قوانين راهنمايي و رانندگي ، آداب و رسوم محلات و... از جمله اقدامات مثبتي بود كه در پيك هاي اختياري داش آموزان گنجانده شد.

جامه بزرگ يادآور شد: پيك هاي اختياري با تفويض اختيار به شوراي آموزش و پرورش استانها به وجود آمد و نتايج موفقيت آميزي نيز به دنبال داشت.

مديركل دفتر پيش دبستاني و ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: نظر سنجي هاي موجود از رضايت والدين و دانش آموزان از اين نوع پيك ها حكايت دارد. چرا كه دخيل كردن نظر و سليقه آنان ، يكي از ابزارهاي مهم دست يافتن به شيوه هاي ابتكاري است.

