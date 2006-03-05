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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۳۷

يِك روانپزشك در آستانه چهارشنبه آخر سال هشدار داد:

سوختگي با مواد محترقه افسردگي به همراه دارد

سوختگي با مواد محترقه افسردگي به همراه دارد

مهمترين عوارض ناشي از سوختگي ها ، ايجاد استرس هاي شديد است. به طوري كه اين امر در برخي از افراد موجب بروز مشكلات روحي و رواني در آينده مي شود.

دكتر مهدي صميمي اردستاني ، روانپزشك در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر ، افزود: وقتي فردي دچار سوختگي از جمله در ناحيه صورت مي شود، بدنبال آن به استرس هاي زيادي مبتلا خواهد شد.

وي اظهار داشت: برخي افراد ازجمله نوجوانان و جواناني كه بر اثر انفجارمواد محترقه دچار سوختگي مي شوند بعد از آن متاسفانه بيماريهاي روحي-رواني نيز در اين افراد مشاهده مي شود.

اين روانپزشك با تاكيد بر اينكه اين دسته ازافراد به علت اختلالات رواني ناشي از سانحه و حوادث، به تدريج دچار عوارضي نظير افسردگي، اختلال خواب  و ..مي شوند، تصريح كرد: تغييرفرم صورت بر اثرسوختگي دردرازمدت منجر به افسردگي شده و مي تواند باعث از بين رفتن و يا كاهش اعتماد  به نفس در اين افراد شود.

 

کد مطلب 299276

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