ساخت و سازهای غیرفنی چالش اصلی مدیریت شهری مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی بعدازظهر یکشنبه در جمع شهرداران مازندران بابیان اینکه این استان هفت هزار کیلومتر رودخانه دارد و ۵۰۰ کیلومتر آن در حوزه شهری قرار دارد، اظهار کرد: مدیریت و بهره‌برداری از رودخانه‌های شهری، ساماندهی سواحل و استفاده از مواهب دریا و تأمین منابع آب برای فضاهای شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: رودخانه‌ها در شهرها هم تهدید وهم فرصت هستند و شریانهای حیاتی تلقی می‌شوند و شهرها را در برابر سیلاب‌ها ایمن می‌کنند و شهرهایی که دارای رودخانه هستند معماری و منابع آبی بهتری داشته و ازنظر گردشگری شرایط خوبی دارند.

وی افزود: نبود دیواره سازی مناسب و اقدامات ساماندهی و استفاده از رودخانه‌ها از منظر زیبایی‌شناختی، موجب ساخت‌وسازهای غیر فنی شده است.

وی با اشاره به مباحث کلی در بحث مدیریت شهری، گفت: تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها، ساماندهی و حفظ و ایمن‌سازی کناره‌ها و بستر رودخانه، حفظ کیفیت آب و حفاظت کیفی آب، بهسازی منظر و محیط‌های پیرامونی رودخانه‌ها و استفاده اقتصادی از رودخانه‌های شهری از الزامات مبحث مدیریت شهری هستند.

یخکشی از مبادله تفاهم‌نامه با شهرداری‌ها خبر داد و افزود: چارچوب این تفاهم‌نامه مبتنی بر رویکرد ساخت، بهره‌برداری و نگهداری است که انتظار داریم شهرداری‌ها با به‌کارگیری مشاورین، اقدامات ساماندهی از منابع رودخانه‌ها را انجام دهند.