  1. استانها
  2. مازندران
۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

ساخت و سازهای غیرفنی چالش اصلی مدیریت شهری مازندران است

ساخت و سازهای غیرفنی چالش اصلی مدیریت شهری مازندران است

قائم‌شهر - مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران چالش‌های اصلی مدیریت شهری در حوزه رودخانه را ساخت‌وساز غیرفنی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم یخکشی بعدازظهر یکشنبه در جمع شهرداران مازندران بابیان اینکه این استان هفت هزار کیلومتر رودخانه دارد و ۵۰۰ کیلومتر آن در حوزه شهری قرار دارد، اظهار کرد: مدیریت و بهره‌برداری از رودخانه‌های شهری، ساماندهی سواحل و استفاده از مواهب دریا و تأمین منابع آب برای فضاهای شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: رودخانه‌ها در شهرها هم تهدید وهم فرصت هستند و شریانهای حیاتی تلقی می‌شوند و شهرها را در برابر سیلاب‌ها ایمن می‌کنند و شهرهایی که دارای رودخانه هستند معماری و منابع آبی بهتری داشته و ازنظر گردشگری شرایط خوبی دارند.

وی افزود: نبود دیواره سازی مناسب و اقدامات ساماندهی و استفاده از رودخانه‌ها از منظر زیبایی‌شناختی، موجب ساخت‌وسازهای غیر فنی شده است.

وی با اشاره به مباحث کلی در بحث مدیریت شهری، گفت: تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها، ساماندهی و حفظ و ایمن‌سازی کناره‌ها و بستر رودخانه، حفظ کیفیت آب و حفاظت کیفی آب، بهسازی منظر و محیط‌های پیرامونی رودخانه‌ها و استفاده اقتصادی از رودخانه‌های شهری از الزامات مبحث مدیریت شهری هستند.

یخکشی از مبادله تفاهم‌نامه با شهرداری‌ها خبر داد و افزود: چارچوب این تفاهم‌نامه مبتنی بر رویکرد ساخت، بهره‌برداری و نگهداری است که انتظار داریم شهرداری‌ها با به‌کارگیری مشاورین، اقدامات ساماندهی از منابع رودخانه‌ها را انجام دهند.

کد مطلب 2992793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها