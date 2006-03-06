ستارگان روي فرش قرمز اسكار 2006

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ريچل ويتس بريتانيايي كه براي بازي در "باغبان وفادار" نامزد اسكار بهترين بازيگر زن نقش مكمل شده، از نخستين كساني بود كه قدم روي فرش قرمز منتهي به سالن كداك تيهتر گذاشت و در مقابل خبرنگاران گفت: "به فيلم و تمامي كساني كه در آن به نوعي سهيم بودهاند افتخار ميكنم. "باغبان وفادار" يك فيلم كوچك بريتانيايي است كه نامزد چهار جايزه اسكار شده و اين يعني تماشاگران بيشتري آن را در آينده خواهند ديد." كارشناسان بخت اين ستاره 34 ساله بريتانيايي را براي بردن اسكار زياد ميدانند.
از ديگر ستارگاني كه امشب جزو نخستين حاضران پيشمراسم اسكار بود ميتوان به جرج كلوني اشاره كرد كه امسال در سه رشته متفاوت نامزد دريافت جايزه شده و اگر دست خالي كداك تيهتر را ترك كند، قطعاً بدشانسترين نامزد اسكار هفتاد و هشتم خواهد بود. جالب اينجاست كه كلوني امشب براي نخستين بار است كه در طول حضور حرفهاي خود در سينماي هاليوود، در مراسم معتبر اسكار شركت ميكند. اين ستاره 44 ساله براي بردن اسكارهاي بهترين كارگردان، بهترين فيلمنامه و بهترين بازيگر نقش مكمل مرد رقباي سرسختي را پيش رو دارد. ضمن اينكه "شب بخير و موفق باشيد" كلوني نيز نامزد دريافت اسكار بهترين فيلم شده است.
امسال سايه فيلمهاي جمع و جور و كمهزينه بر اسكار 2006 سنگيني ميكند، به گونهاي كه از ميان پنج نامزد نهايي اسكار بهترين فيلم فقط هزينه توليد "مونيخ" استيون اسپيلبرگ چيزي نزديك به 100 ميليون دلار بوده و بقيه نامزدها با هزينهاي كمتر از 15 ميليون دلار توليد شدهاند. ضمن اينكه خيليها معتقدند "كوهستان بروكبك" آنگ لي در ادامه موفقيتهاي دامنهدار خود، امروز هم اسكار بهترين فيلم را ميبرد تا كلكسيون جوايز بهترين فيلم سال 2005 را تكميل كند. اين فيلم نامزده هشت جايزه اسكار شده است.
در حالي كه تا ساعاتي ديگر نتايج و برندگان هفتاد و هشتمين دوره مراسم اعطاي جوايز اسكار مشخص ميشوند، فوق ستارگان دنياي فيلم و سينما با حضور روي فرش قرمز و قرار گرفتن رو به روي دوربين عكاسان، زنگ آغاز مراسم اسكار 2006 را از لحظاتي پيش به صدا درآوردهاند.
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