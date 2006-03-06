سينمادوستان هم "كوهستان بروكبك" و آنگ لي را برگزيدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بيش از نيمي از 14 هزار و 299 شركتكننده در نظرسنجي اينترنتي BBC براي انتخاب بهترين فيلم، يعني حدود 52 درصد، "كوهستان بروكبك" را برنده اسكار 2006 در اين رشته معرفي كردهاند. "تصادف" با حدود 20 درصد، "مونيخ" و "شب بخير و موفق باشيد" با حدود 12 درصد و "كاپوتي" تنها با چهار درصد رأي كاربران سايت BBC به ترتيب در ردههاي بعدي برندگان احتمالي اسكار بهترين فيلم امسال قرار گرفتهاند.
در رشته بهترين كارگردان كه 9200 نفر در انتخاب آن شركت كردهاند، آنگ لي تايوانيتبار با اختصاص 53 درصد آرا در رده اول قرار دارد و در رشتههاي بهترين بازيگر مرد و زن هم هيث لجر و ريس ويترسپون به ترتيب براي بازي در "كوهستان بروكبك" و "قدمزني در مسير" بخت نخست كسب اسكار از نظر كاربران BBC لقب گرفتهاند. لجر در اين نظرسنجي دو برابر بيش از نزديكترين رقيب خود رأي آورده و ويترسپون به تنهايي يك سوم آرا را از آن خود كرده است.
جالب اينكه بنگاه شرطبندي ويليام هيل هم لي و ويترسپون را برندگان احتمالي اسكار بهترين كارگردان و بازيگر زن معرفي كرده، اما در رشته بهترين بازيگر مرد فيليپ سيمور هافمن را داراي بخت بيشتري دانسته است. هافمن در نظرسنجي BBC پس از لجر دوم است. در اين نظرسنجي براي انتخاب بهترين بازيگران مرد و زن، بهترين فيلم و بهترين كارگردان اسكار 2006 بيش از 45 هزار نفر شركت كردهاند.
اما در نظرسنجي ديگر سايت اينترنتي BBC براي انتخاب بهترين فيلمي كه در يك دهه گذشته برنده اسكار بهترين فيلم شده، قسمت سوم سهگانه "ارباب حلقهها" با عنوان "بازگشت پادشاه" مقام اول را به خود اختصاص داده است. در اين بخش با بيش از 24 هزار و 850 شركتكننده، فيلم پيتر جكسن نيوزيلندي به تنهايي حدود 26 درصد آرا را از آن خود كرده، "زيبايي امريكايي" با 18 درصد دوم شده، "گلادياتور" با 15 درصد سوم، "دلاور" با 9 درصد چهارم، "بيمار انگليسي" با 8 درصد پنجم، "تايتانيك" با شش درصد ششم، "ذهن زيبا" با پنج درصد هفتم، "شكسپير عاشق" با پنج درصد هشتم، "بچه ميليون دلاري" با چهار درصد نهم و "شيكاگو" با سه درصد دهم.
آخرين نظرسنجي سايت اينترنتي شبكه خبري BBC تا پيش از آغاز رسمي مراسم اسكار 2006 حاكي از پيشتازي مطلق "كوهستان بروكبك" در دو رشته بهترين فيلم و بهترين كارگردان است.
