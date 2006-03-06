بريتانيا اسكار دوم را هم برد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، از ديگر اسكارهايي كه تا به حال توزيع شدهاند ميتوان به اسكار بهترين چهرهآرايي براي "وقايعنگاري نارنيا: شير، جادوگر و كمد لباس"، اسكار بهترين طراحي لباس براي "خاطرات يك گيشا"، اسكار بهترين فيلم كوتاه انيميشن براي "ماه و پسر: يك مكالمه رؤيايي"، اسكار بهترين فيلم كوتاه براي "شش تيرانداز"، اسكار بهترين فيلم مستند كوتاه براي "نت پيروزي: عصر طلايي نورمن كوروين" و اسكار بهترين مستند سال به "راهپيمايي پنگوئنها" از فرانسه اشاره كرد.
مراسم اهداي جوايز به برگزيدگان هفتاد و هشتمين دوره آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا همچنان در كداك تيهتر لس آنجلس ادامه دارد.
اسكار بهترين بازيگر نقش مكمل زن امسال، همانطور كه از قبل هم پيشبيني ميشد، به ريچل ويتس بريتانيايي براي بازي در "باغبان وفادار" رسيد تا بريتانيا به دومين اسكار خود هم برسد.
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