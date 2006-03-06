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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

پاسخ مدير عامل شركت ايرالكو به سازمان حفاظت از محيط زيست

مدير عامل شركت آلومينيم سازي كشور گفت: در صورت اصرار سازمان حفاظت از محيط زيست مبني بر انتقال محل واحد آندسازي به خارج از شهر اراك، طرح نوسازي اين واحد انجام نشده و از واحد آندسازي فعلي استفاده خواهد شد.

جعفر سرقيني به خبرنگار مهر در اراك گفت : انتقال اين واحد به خارج از شهر از لحاظ اقتصادي وفني فاقد توجيه است.

 

وي با اشاره به مصوبه دولت قبلي در احداث اين واحد در اراك افزود: انتقال مكان آندسازي، يك و نيم سال ما را از پروژه عقب مي اندازد و از سوي ديگر تعطيلي اين واحد تا زمان احداث مجدد و واردات آند از خارج براي ادامه توليد باعث  غير اقتصادي شدن آلومينيم سازي اراك مي شود.

 

سرقيني تصريح كرد: تجهيزات جديد كه خواستار نصب و راه اندازي در محل مورد نظر شده ايم ، از تكنولوژي روز بهره مي گيرند.

 

وي اضافه كرد: با استقرار كنترل آلودگي و وجود دود كش در آند سازي محيط زيست مي تواند نظارتي كاملي داشته باشد.

 

به گزارش مهر، نوسازي آلومينيم سازي اراك به دليل آلودگي بالاي آن در حال اجراست . هم اكنون اجراي نوسازي با تاخير مواجه بوده و بحث انتقال  محل احداث اند سازي اين واحد توليدي مطرح شده است.

 

به عقيده سازمان حفاظت ازمحيط زيست، واحد آند سازي داراي آلودگي است و نوسازي آن بايد  به خارج از شهر اراك انتقال يابد.

کد مطلب 299296

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