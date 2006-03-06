آلتمن يك اسكار افتخاري گرفت

آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا جايزه افتخاري سال 2006 خود را به رابرت آلتمن، فيلمساز و نويسنده 81 ساله امريكايي، براي يك عمر فعاليت پرثمر سينمايي اعطا كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ادامه برگزاري هفتاد و هشتمين دوره مراسم اسكار، "كينگ كنگ" پيتر جكسن توانست دو جايزه ديگر به جايزه قبلي خود بيفزايد و تا اينجاي كار يكي از موفقترين‌هاي شب اسكار 2006 لقب بگيرد. "كينگ كنگ" كه امسال فقط در چهار رشته فني نامزد شده، اسكار بهترين تدوين صدا و بهترين ميكس صدا را هم نصيب خود كرد تا از چهار نامزدي، سه اسكار برده باشد.



از جمله ساير اسكارهاي اعطاشده مي‌توان به اسكار بهترين طراحي هنري براي "خاطرات يك گيشا"، اسكار بهترين موسيقي متن به گوستاوو سانتائولالا براي "كوهستان بروكبك" و اسكار بهترين ترانه براي Hustle and Flow اشاره كرد. در رشته بهترين فيلم خارجي زبان هم "تسوتسي" از آفريقاي جنوبي توانست اسكار را از آن خود كند و اسكار بهترين تدوين به هيوز وينبورن براي فيلم "تصادف" رسيد.