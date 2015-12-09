یک میلیون هکتار ازعرصه های منابع طبیعی فارس در حال بیابان شدن است

مهرزاد بوستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار نگرانی از روند بیابانی شدن عرصه های جنگلی استان فارس گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالیهای متوالی شاهد افزایش روند بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی این استان بوده ایم.

وی بیان کرد: لکه های بیابانی بیشتر در مناطق شمالی استان مانند اقلید، آباده دیده شده همچنین شهرستان نورآباد ممسنی به دلیل داشتن مرز مشترک فارس با بوشهر نیز با این پدیده روبه رو بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس با تاکید بر اینکه اقداماتی برای بیابان زدایی در این مناطق انجام شده، اظهار داشت: به عنوان نمونه حدود دو هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی در شهرستان زرین دشت با درخت کاری و نهال کاری بیابان زدایی شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود در ۶۸ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی این شهرستان لکه های بیابانی دیده شده، بیان کرد: این اقدام به منظور جلوگیری از افزایش پدیده ریزگرد و فرسایش خاک صورت گرفته و در دیگر شهرستانهای استان نیز پیگیری می شود.

بوستانی با اشاره به اجرای طرح بیابان زدایی در منطقه نورآباد ممسنی نیز گفت: این طرح در وسعت ۸۵ هزار هکتار با مشارکت مردم با نهال کاری و درختکاری در این شهرستان نیز اجرا شده است.

مشاهده جلوه‌های بیابان‌زایی در ۱۸ شهرستان

وی در این خصوص بیان کرد: در حال حاضر در ۱۸ شهرستان استان فارس جلوه هایی از بیابانی شدن و یا لکه های بیابانی دیده شده که این وضعیت نگران کننده است.

مدیر کل منابع طبیعی فارس افزود: طرح ترسیب کربن در دو شهرستان نورآباد ممسنی و علامرودشت لامرد از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.