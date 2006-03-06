مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

احمدي نژاد: برخورد مجلس با بودجه را به نفع كشور نمي دانيم

نماينده بوئين زهرا و آوج: يك جريان حامي دولت در هيات رئيسه مجلس نفوذ كرده است

وزير آموزش و پرورش: عيدي ، حقوق و بن غدير فرهنگيان تا پايان هفته پرداخت مي شود



آفرينش :

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: كميته امداد الگوي خوبي از امداد واقعي به محرومان را دردنيا به ثبت رسانده است

لاريجاني : ارجاع، تحريم يا جنگ ما را عقب نمي نشاند

كارمزد وام بازنشستگان از ماليات معاف شد



اعتماد ملي :

امروز شوراي حكام درباره ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تصميم مي گيرد، چانه زني هسته اي تا ثانيه هاي آخر

واكنش احمدي نژاد به تغييرات بودجه: اتفاقات مجلس به نفع كشور نيست

نمايندگان: دولت بايد نظرات مجلس را بپذيرد



اعتماد:

عراق در آستانه جنگ داخلي

لاريجاني : ايران 27 سال است كه مورد تحريم قرار گرفته است در عين حال ايران براي شرايط مختلف سناريوهاي مختلفي را طراحي كرده است و اگر به ما سخت بگيرند ما مجبور به واكنش هستيم



ابرار:

مصباح يزدي : مردم در تشكيل حكومت، ناصب نيستند

در خصوص برنامه هسته اي تهران ، شيراك: مايليم با ايران به تفاهم برسيم

لاريجاني : روسيه قابل اعتماد تر از آمريكاست



ايران:

رئيس جمهوري درواكنش به روند تصويب لايحه بودجه در مجلس ، كاهش بودجه عمراني به نفع كشور نيست

در مراسم گشايش پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، هاشمي : دنيا مي داند به كاروان هسته اي پيوسته اند

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي : خواسته هاي مردم بدون پنهان كاري به مسئوولان انتقال يابد



ابتكار:

احمدي نژاد: بودجه پيشنهادي ،تورمي نيست- دفاع رئيس جمهور از اصل لايحه بودجه

اعلام نرخ جديد كرايه تاسي به سال آينده موكول شد؛ چمران: تغيير نرخ كرايه تاكسي غير قانوني است



اقتصاد پويا:

رئيس جمهور احمدي نژاد در واكنش به برخورد با لايحه بودجه 85: كار اين است كه سد، پالايشگاه ، فرودگاه و شبكه راه بسازيم تا فعاليت هاي اقتصادي دچال اختلال نشود

مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران : براي ساخت 68 فروند كشتي 5/2 ميليارد دلار هزينه مي كنيم

معاون غذا و داروي وزارت بهداشت: داروهاي وارداتي قيمت گذاري مي شود



اسرار:

امروز پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام آژانس بازخواني مي شود، مذاكرات ثانيه اي

وزير كشور : سرو و ضع جامعه با تعريف ما از دين فاصله دارد

دفاع رئيس جمهور از لايحه بودجه 85 دولت



پول :

آخرين مواضع هسته اي ايران در آستانه اجلاس امشب شوراي حكام در وين از زبان لاريجاني ، سناريوي دوم آماده است

انتقاد صريح احمدي نژاد از تغييرات مجلس در لايحه بودجه

صندوق تعاون 200 ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر مي كند



توسعه :

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام : دولت بايد در هرز نرفتن نيروهاي متخصص كشور تلاش كند

عضو كميسيون امنيت ملي : مذاكره با غرب بهتر از مذاكره با روسيه و چين است

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي : چگونه مي توان عضو آژانس بود اما از امتيازاتش محروم ماند



جوان:

با بي ثمر خواندن ارجاع به شوراي امنيت و تحريم، لاريجاني : عقب نشيني نمي كنيم

رئيس جمهور در دفاع از بودجه عمراني : بودجه تورم زا نيست چون به دنبال توليد است



جام جم:

افزوده شدن پيشنهاد كميسيون عمران مجلس به لايحه كميسيون تلفيق ، توافق 2 هزار ميليارد توماني راه ميانه راي آورد

در حمايت از حق ايران در استفاده صلح آميز فناوري هسته اي برگزار شد، گردهمايي ملي ايثارگران حافظ استقلال

آصفي: آژانس از مسائل سياسي پرهيز كند



جمهوري اسلامي :

فرمانده نيروي انتظامي : طرح اصلاح نظام وظيفه عمومي در حال بررسي است

خاخام " آرون كوهن" اسراييل بايد از بين برود

خبر مرگ شارون بزودي اعلام مي شود



جهان اقتصاد:

رفسنجاني در آيين افتتاح پارك علم و فناوري : مهمترين نگراني براي آينده بشريت انرژي است

بنابر اعلام بانك مركزي : 1200 ميليارد ريال وام قرض الحسنه به 24 استان تخصيص يافت

با پيشنهاد رئيس كميسيون عمران: 20 هزار ميليارد ريال به اعتبارات عمراني اضافه شد



جهان صنعت:

مجلس، دولت را موظف كرد: اختصاص 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي

احمدي نژاد: منابع مالي خارجي سود چنداني براي ما ندارد

كنفرانس خبري علي لاريجاني در آستانه نشست شوراي حكام، ارجاع پرونده به شوراي امنيت يعني آغاز غني سازي



حيات نو:

لاريجاني ضمن تاكيد بر عدم عقب نشني ايران: مقابل منطقه انعطاف پذيريم

مركز پژوهش هاي مجلس : دستگاه هاي زيادي از بودجه فعاليت هاي ديني و مذهبي استفاده مي كنند

مصباح يزدي تاكيد كرد: مردم در تشكيل حكومت ناصر هستند نه ناصب



خراسان :

افزايش 20 هزار ميليارد ريالي بودجه عمراني پس از سخنان رئيس جمهور

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام: دانشگاه آزاد درصدد ايجاد رشته جوش هسته اي است

اصول فراموش شده قانون اساسي ، تامين اجتماعي ، بهداشت عمومي و آموزش رايگان



خبر:

دفاع قاطع رئيس جمهور از بودجه 85 ؛ مي خواهيم پروژه هاي نيمه تمام را ، تمام كنيم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي : مديران اگر اشتباهي مرتكب شدند بايد جرات عذرخواهي داشته باشند

دكتر انتظامي : خروج از آژانس انرژي اتمي در دستور كار ايران نيست



دنياي اقتصاد :

به دنبال مخالفت مكرر مجلس با افزايش هزينه هاي عمراني اعلام شد، پاسخ احمدي نژاد به منتقدان بودجه 85

تكاپوي اروپايي ها براي حفظ بازار كشورهاي اسلامي

انتخاب راهكار بينابين و مصالحه دولت و مجلس



سياست روز:

سرانجام پس از پنج جلسه بحث و بررسي، مجلس تصويب كرد؛ اختصاص 96 هزار ميليارد به طرحهاي نيمه تمام عمراني

گردهمايي بزرگ ايثارگران حافظان استقلال ملي برگزار شد؛ عقب نشيني خلاف منافع ملي است

پرداخت عيدي فرهنگيان تا آخر اين هفته؛ سرانه دانش آموزي عشايري كافي نيست



شرق :

اروپا پيشنهاد ايران را رد كرد

رئيس جمهور : بودجه دولت تورم زا نيست

بودجه عمراني باز هم در مجلس تنش آفريد



صداي عدالت:

احتمال بر كناري معاون سياسي وزير كشور

فرمانده ناجا: حقوق سربازان 50 درصد افزايش مي يابد

در بودجه خواست دولت عملي نشد



عصر اقتصاد:

اصفي : اجلاس امروز حكام آزموني بزرگ است

مبادلات تجاري ايران به 95 ميليارد دلار رسيد

مدير عامل ايران خودرو: سمند به 30 كشور صادر مي شود



كيهان:

دبير شوراي عالي امنيت ملي در آستانه اجلاس شوراي حكام: ملت ايران را از شوراي امنيت نترسانيد

واكنش وزارت نفت به خبر " در آمدهايي كه به خزانه نرفت"

رئيس جمهور : طي 3 سال پروژه هاي نيمه تمام را به پايان مي رسانيم



كاروكارگر:

محجوب: انتصاب نمايندگان كارگران از سوي وزارت كار قانوني نيست

حداد عادل : بودجه تا بعد از فروردين در دستوركار قراردارد

وزير كشور: وزارت كشور با پرداخت يارانه به احزاب موافق است



همبستگي :

وزير كشور : عدم پرداخت يارانه به احزاب را جبران مي كنيم

تحولات خاورميانه محور مذاكرات شيراك در عربستان

اعتراض به سفر نماينده قذاقي به ايران



همشهري:

لاريجاني : اگر به شوراي امنيت هم برويم غني سازي تحقيقاتي را متوقف نمي كنيم

وزارت بهداشت و نيروي انتظامي مطرح كردند، توصيه هاي بهداشتي و امنيتي به مسافران نوروزي

فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي از حساب ذخيره ارزي تامين مالي مي شود



هدف و اقتصاد:

داجمر: كشتيراني 5/2 ميليارد دلار براي خريد كشتي سرمايه گذاري مي كند

حمايت رئيس جمهور از بودجه عمراني ، دولت بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام مصر است

نعمت زاده خبر داد: اختصاص 5 ميليارد دلار فاينانس براي توسعه پالايشگاه هاي كشور