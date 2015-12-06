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۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۷

مدیر کل کتابخانه های عمومی گلستان:

نمایشگاه کتاب به صورت فصلی در گلستان برگزار شود

نمایشگاه کتاب به صورت فصلی در گلستان برگزار شود

گرگان- مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان گفت: برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی و رسیدن به نتیجه مطلوب در این حوزه لازم است نمایشگاه های کتاب به صورت فصلی در استان برگزار شود.

رضا قوانلو در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب گرگان اظهار کرد: به نظر می رسد اگر اطلاع رسانی بیشتری انجام می‌شد استقبال از نمایشگاه امسال بهتر بود.

قوانلوبا بیان اینکه به دلیل فضای خوب نمایشگاه و متنوع بودن منابع از لحاظ موضوعی، یک تبلیغات خوب می توانست دوستداران کتاب زیادی را به نمایشگاه بکشاند، گفت: برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه کتاب پیشنهاد می شود نمایشگاه از یک تقویم برگزاری برخوردار شود و این تقویم در شورای فرهنگ عمومی مطرح شود و زمان برگزاری آن مشخص باشد.

وی با اشاره به دلایل دیگر استقبال نکردن مردم از کتاب و چنین نمایشگاه هایی، بیان کرد: ورود فضاهای چند رسانه ای و مجازی نیز در این استقبال کم تاثیر دارد، هر چند مطالعه در فضای مجازی را نمی توان مطالعه عمیق و کاربردی نامید، چرا که سطوحی که در فضای مجازی مطالعه می شود یک مطالعه کاملا سطحی و اطلاعات رسانه ای فیلتر شده است که نمی توان به آن اعتماد کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در ادامه افزود: با توجه به آزاد شدن یارانه کاغذ، میزان قیمت کتاب نیز افزایش یافت و این باعث کاهش میزان خرید مردم شده است و باید فضا را طوری تلطیف کرد تا مردم رغبت بیشتری به خرید کتاب پیدا کنند.

قوانلو بیان کرد: ۷۲ کتابخانه عمومی در استان فعال است که ۵۰ کتابخانه آن مشارکتی و نهادی و ۲۲ کتابخانه نیز روستایی است که تا پایان سال ۱۰ کتابخانه روستایی نیز به کتابخانه های استان اضافه می شود.  

کد مطلب 2993043

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