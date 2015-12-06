پژوهش در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر وبرتر استان بابیان اینکه فکرها و اندیشهها همگی باید بر مبنای پژوهش باشد افزود: علاوه بر این که فکرها باید پژوهشی باشد همچنین باید در بین عموم پژوهش جاری و ساری باشد.
وی با اشاره به اینکه علم و دانش مرتب در حال پیشرفت است ادامه داد: با توجه بهسرعت پیشرفت علم و دانش باید ظرفیتهای موجود در حوزه پژوهش استفاده کرد و به نقش و اهمیت پژوهش پی ببریم.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان گفت: با بازنگری در عرصه پژوهش درمییابیم که آیا در شرایط مطلوب هستیم و یا اینکه به تلاشهای زیادی برای بهتر شدن این عرصه داریم.
تمجیدی به وضعیت پژوهش در کشورهای پیشرفته دنیا اشاره کرد و گفت: کشورهایی که شاهد پیشرفت آنها هستیم پیشرفت کشورشان را مدیون پژوهش و پژوهشگران میدانند و بودجههای در نظر گرفتهشده نشاندهنده جایگاه عرصه پژوهش در آن کشورها است.
مدیر کل آموزشوپرورش استان زنجان، برنامههای آموزشوپرورش را درزمینه پژوهش را مطلوب عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش با راهاندازی پژوهش سرا و پژوهشکده تعلیم و تربیت و همچنین اجرای طرح معلم و دانش آموز پژوهنده در تلاش برای توسعه و نهادینه کردن امر پژوهش در جامعه است و تاکنون موفقیتهای خوبی را در این زمینه کسب کرده است.
تمجیدی تأکید کرد: کشور به دانش آموزان پژوهشگر و پژوهنده نیاز دارد که در این راستا باید علاوه بر حافظه محوری، پژوهش محوری نیز بر مبنای برنامهها باشد و حرکتها شتاب بگیرد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان توجه ویژه به طرح معلم پژوهنده را یادآور شد و گفت: معلم پژوهنده دانش آموز فعال، پژوهشگر و توانمند را پرورش میدهد و این روند باعث ایجاد تحول در جامعه میشود.
تمجیدی افزود: فکرها، اندیشهها و تمامی برنامهها باید برمبنای پژوهش باشد.
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