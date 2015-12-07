زمین چمن ورزشگاه تختی ورامین استاندارد لازم را ندارد

آزمان کادری رئیس هیئت فوتبال شهرستان ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های ویژه فوتبال در این منطقه اظهار داشت: شهرستان ورامین از ظرفیت و پتانسیل بالایی در رشته فوتبال برخوردار است.

وی افزود: شهرستان ورامین در طول سال میزبان مسابقات متعدد ورزشی در رشته فوتبال در رده های سنی نوجوانان، جوانان، نونهالان، امید و بزرگسالان و در سطوح مختلف توابع استان تهران و کشوری است.

کادری ادامه داد: باید شرائط و زیرساخت های فوتبال شهرستان ورامین با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این منطقه فراهم شود، چرا که این مهم به گسترش و توسعه فوتبال در ورامین کمک می کند.

وی با اشاره به مشکلات زمین چمن ورزشگاه تختی ورامین اضافه کرد: با توجه به فرسوده بودن زمین های چمن ورامین، همه بار مسابقات فوتبال بر روی چمن پیر ورزشگاه تختی است.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان ورامین عنوان کرد: زمین چمن تختی از استانداردهای لازم برخوردار نیست و ناظران و بازرسانی که از این زمین بازدید کردند، تا کنون بارها تذکراتی دادند اما حقیقتا این زمین، جوابگوی حجم عظیم مسابقات کنونی نخواهد بود.