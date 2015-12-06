مدارس شماری از شهرستانهای کردستان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امروز مدارس تعدادی از شهرستان های کردستان به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر تعطیل شده بود، این روند طی روز دوشنبه نیز در شماری دیگر از شهرستان های استان ادامه داد.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان در این رابطه گفت: به علت ادامه بارش برف، سرمای هوا، یخبندان و لغزندگی معابر، مدارس برخی از شهرستان های کردستان فردا دوشنبه نیز تعطیل شد.

وی ادامه داد: تمام مدارس شهر و روستای شهرستان های سقز، بیجار، دیواندره و منطقه کرانی فردا دوشنبه نیز تعطیل است.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: همچنین فردا دوشنبه مدارس ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) شهرستان های مریوان، قروه، بانه و منطقه سریش اباد در سطح شهر و روستا تعطیل است.

وی با اشاره به دیگر مدارسی که روز دوشنبه تعطیل هستند، افزود: همچنین فردا دوشنبه مدارس ابتدایی شهر و روستای شهرستان های سنندج، کامیاران، سرواباد، دهگلان و مناطق کلاترزان و موچش در نوبت صبح تعطیل است.

بارش برف از بامدا روز یکشنبه در استان کردستان آغاز شده است و علاوه بر تعطیلی مدارس باعث مسدود شدن راه شماری از روستاهای این استان نیز شد.

در همین حال تردد در شماری از محورهای اصلی استان نیز به کندی صورت می گیرد و برای عبور از گردنه های صعب العبور کردستان داشتن زنجیر چرخ لازم است.