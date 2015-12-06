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۱۵ آذر ۱۳۹۴، ۲۱:۳۴

به دلیل بارش برف و سرمای هوا؛

مدارس شماری از شهرستانهای کردستان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد

مدارس شماری از شهرستانهای کردستان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد

سنندج – اداره کل آموزش و پرورش کردستان از تعطیلی مدارس سه شهرستان این استان در روز دوشنبه ۱۶ آذر ماه به دلیل بارش برف، سرمای هوا و همچنین لغزندگی سطح معابر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امروز مدارس تعدادی از شهرستان های کردستان به دلیل بارش برف و لغزندگی معابر تعطیل شده بود، این روند طی روز دوشنبه نیز در شماری دیگر از شهرستان های استان ادامه داد.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان در این رابطه گفت: به علت ادامه بارش برف، سرمای هوا، یخبندان و لغزندگی معابر، مدارس برخی از شهرستان های کردستان فردا دوشنبه نیز تعطیل شد.

وی ادامه داد: تمام مدارس شهر و روستای شهرستان های سقز، بیجار، دیواندره و منطقه کرانی فردا دوشنبه نیز تعطیل است.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: همچنین فردا دوشنبه مدارس ابتدایی و متوسطه اول (راهنمایی) شهرستان های مریوان، قروه، بانه و منطقه سریش اباد در سطح شهر و روستا تعطیل است.

وی با اشاره به دیگر مدارسی که روز دوشنبه تعطیل هستند، افزود: همچنین فردا دوشنبه مدارس ابتدایی شهر و روستای شهرستان های سنندج، کامیاران، سرواباد، دهگلان و مناطق کلاترزان و موچش در نوبت صبح تعطیل است.

بارش برف از بامدا روز یکشنبه در استان کردستان آغاز شده است و علاوه بر تعطیلی مدارس باعث مسدود شدن راه شماری از روستاهای این استان نیز شد.

در همین حال تردد در شماری از محورهای اصلی استان نیز به کندی صورت می گیرد و برای عبور از گردنه های صعب العبور کردستان داشتن زنجیر چرخ لازم است.

کد مطلب 2993083

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    نظرات

    • saman sharifi ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
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      پس دبیرستان چی؟؟
    • سنندج ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
      0 0
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      لطفا فردا سه شنبه را نیز تعطیل کنید حداقل شیف صبح ایتدایی را چون هوا خیلی سرد شده بچه ها مون مریض میشن درسته آفتاب زده ولی هنوز خیلی هوا سرده ...
    • ali ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
      0 0
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      لطفا سه شنبه نیز مدارس قروه را تعطیل کنید
    • ali,arasreh ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
      0 0
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      لطفا سه‌شنبه نیز مدارس قروه را تعطیل کنیدهوا سرد است
    • کیهان ۰۰:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
      0 0
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      واقعاً خیلی سرده، لطفا تعطیل کنید
    • سوران ایوبی ۰۲:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
      0 0
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      دبیرستانی ها هم آدمیم به خدا، ماهم سرما میخوریم، ما الان تو کلاسمون16 نفر هستیم 7 نفر مریضن نمیان مدرسه لطفا پیگیری بشه دبیرستان هم تعطیل کنید
    • فاطمه ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
      0 0
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      ببخشید لطفا مدرسه های بستان آباد را تعطیل کنید سرد و یخبندان است لطفا

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