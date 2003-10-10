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۱۸ مهر ۱۳۸۲، ۱۹:۱۰

نظاميان آمريكايي يك شهروند عراقي را در شهر كركوك كشتند

نظاميان آمريكايي يك شهروند عراقي را در شهر كركوك كشتند

نيروهاي اشغالگر آمريكايي امروز يك شهروند عراقي را در منطقه "خان ضاري" واقع در30 كيلومتري شمال بغداد به ضرب گلوله كشتند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، هنوزعلت تيراندازي نظاميان آمريكايي به اين شهروند عراقي مشخص نشده است .
درهمين حال مراسم تشييع جنازه دوعراقي كه صبح امروز در شهرصدر به ضرب گلوله نيروهاي آمريكايي كشته شدند، پس از برگزاري نمازجمعه برگزار شد .
دراين مراسم كه ده هزار نفر از مردم شهر صدر شركت كرده بودند شهروندان عراقي با سردادن شعارهايي ضد آمريكايي، اين جنايت آنها را محكوم و خواستار خروج آنها از كشورشان شدند .
منابع خبري پيشتر اعلام كرده بودند كه درپي حمله موشكي به دوخودروگشتي آمريكايي درمنطقه "خان ضاري " شماري از نظاميان آمريكايي زخمي شدند .

کد مطلب 29931

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