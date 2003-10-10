نظاميان آمريكايي يك شهروند عراقي را در شهر كركوك كشتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، هنوزعلت تيراندازي نظاميان آمريكايي به اين شهروند عراقي مشخص نشده است .
درهمين حال مراسم تشييع جنازه دوعراقي كه صبح امروز در شهرصدر به ضرب گلوله نيروهاي آمريكايي كشته شدند، پس از برگزاري نمازجمعه برگزار شد .
دراين مراسم كه ده هزار نفر از مردم شهر صدر شركت كرده بودند شهروندان عراقي با سردادن شعارهايي ضد آمريكايي، اين جنايت آنها را محكوم و خواستار خروج آنها از كشورشان شدند .
منابع خبري پيشتر اعلام كرده بودند كه درپي حمله موشكي به دوخودروگشتي آمريكايي درمنطقه "خان ضاري " شماري از نظاميان آمريكايي زخمي شدند .
نيروهاي اشغالگر آمريكايي امروز يك شهروند عراقي را در منطقه "خان ضاري" واقع در30 كيلومتري شمال بغداد به ضرب گلوله كشتند .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره ، هنوزعلت تيراندازي نظاميان آمريكايي به اين شهروند عراقي مشخص نشده است .
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