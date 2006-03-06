دلايل سقوط ارزش سهام كشورهاي حاشيه خليج فارس

شاهين شايان آراني درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، دلايل اصلي افت شاخص سهام منطقه خاورميانه توضيح داد: ازحدود 2تا 3 سال پيش با حادثه 11 سپتامبر آمريكا حجم عظيمي ازمنابع مالي كه كه بيشتردرحوزه آمريكاي شمال استقراريافته بود به سمت خاورميانه حركت كرد و با ورود سرمايه گذاران خارجي نوسان پذيري بورس هاي منطقه هم بيشترشد.

آراني درادامه ورود سرمايه گذاران خارجي را به منطقه خاورميانه موجب رشد ارزشي شاخص هاي بورس منطقه عنوان كرد واظهار داشت: ورود سرمايه گذارن خارجي به منطقه خاورميانه موجب رشد ارزشي شاخص ها شد، ولي همين امر نوسان پذيري بورس هاي منطقه را بيشتر كرد به اين علت كه سرمايه گذاران خارجي هرگاه اراده مي كردند مي توانستند سرمايه هاي خود را از منطقه خارج كنند وبه افزايش نوسانات پذيري بورس درمنطقه دامن بزنند.

اين كارشناس بازار سرمايه در حوزه خاورميانه ، نوسان پذيري بورس هاي منطقه را از دلايل اصلي افت شاخص ها در اين كشورها عنوان كرد واظهار داشت: نوسان پذيري بورس هاي منطقه در شرايط فعلي تاثيراتش دارد نمايان مي شود وموجب افت شاخص هاي منطقه شده است.

آراني درادامه با بيان اينكه نظارت وكنترل دربازارهاي منطقه حرفه اي نيست، افزود: هنگامي كه نوسانات دربازارهاي منطقه شدت مي گيرد نظارت كنترل وانسجام كاهش مي يابد؛ بنابراين استفاده ازاطلاعات محرمانه دربازارشدت مي گيرد وهمين امرعاملي درجهت افت شاخص هاي منطقه مي شود.

وي درادامه با بيان اينكه بازارهاي منطقه خاورميانه بازارهاي عمق داري نيستند، اظهارداشت: تنوع سرمايه گذاري درمنطقه به شدت پايين است وهمين امرموجب تضعيف بازارهاي بورس منطقه شده است.

اين كارشناس بازارسرمايه تنوع سرمايه گذاري را دركشورهايي مانند كويت، قطر، امارات و ابوظبي را درمقايسه باعربستان مناسب ترعنوان كرد واظهار داشت: به علت حجم عظيم منابع وداشتن كنترل ونظارت دقيق دركشورهايي مانند قطر و كويت ، تنوع سرمايه گذاري دراين كشورها بيشتر است.

اين كارشناس بازارسرمايه، بازاربورس منطقه عربستان را تحت تاثيرشركت هاي عظيم وغول آساي منطقه عربستان عنوان كرد واظهارداشت : به علت تمركزشركت ها بازاربورس منطقه عربستان به شدت تحت تاثيراين شركت ها قرارگرفته است.