آمريكا با تشويق هسته اي هند و تنبيه هسته اي ايران اصول NPT را خدشه دار كرد / ايرانيان قرباني تبعيض شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر ، موسسه آمريكايي صلح كارنگي در تحليلي كه بر روي سايت اينترنتي اش منتشر كرد ، با اعلام مطلب بالا نوشت: دولت بوش در جولاي 2005 اعلام كرد كه توافقي در زمينه همكاري كامل هسته اي غيرنظامي با هند حاصل شده كه تاثير آن به گونه اي خواهد بود كه هند را به شكل يك كشور با سلاح هسته اي واقعي مطرح مي كند.

كارنگي با تاكيد بر اينكه طرح همكاري هسته اي آمريكا با هند اصول آژانس را زيرپا مي گذارد، نوشت: "اين طرح مبارزه عليه توليد و تكثير سلاحهاي كشتار جمعي و موشكهاي دوربرد را ناكام مي گذارد. منتقدان اين طرح مي گويند كه اين مسئله امتيازهايي را براي كشوري قائل مي شود كه به طور مخفيانه سلاحهاي هسته اي خود را توسعه داده است. زمان اين توافق – كه همزمان شده با نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي برنامه هسته اي ايران- سوالاتي را در زمينه برنامه هسته اي اين كشورمطرح مي كند."

در اين تحليل به عقيده كارشناسان آمده است :"خواست آمريكا براي تغيير سياست درازمدت آن براي همكاري هسته اي با هند، قوانين و عرف هاي منع گسترش سلاحهاي هسته اي و كنترلهاي صادرات تكنولوژي هسته اي را تضعيف مي كند."

به اعتقاد اين كارشناسان اين اقدام آمريكا در اين زمان حساس كه جهان تلاش مي كند تا اين دومسئله را در برابر ايران تقويت كند، نتايجي را براي ايران در بر دارد و آن هم اين است كه باعث مي شود در برابر فشارهاي بين المللي مقاومت كند و برنامه هاي هسته اي خود را توسعه دهد.

اين كارشناسان بر اين باورند كه آمريكا مي تواند رابطه خود را با هند بدون مشاركت هسته اي و تكنولوژيك،گسترش دهد، مثلا از طريق راه اندازي ماهواره هاي هند و تبادل اطلاعات ماهواره اي با تحليلگران هندي.

به گزارش مهر، موسسه صلح كارنگي خاطرنشان مي كند:" آمريكا با اين همكاري كامل هسته اي ، مذاكرات اصولي را كه از طريق معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي پيشنهاد شده ، تضعيف مي كند. در اين طرح آمريكا با كشوري معامله مي كند كه خارج از ان. پي. تي است - هند - گويي كه اين كشور به اين معاهده پيوسته است. هند به طور مخفيانه سلاحهاي هسته اي خود را توسعه داده و به همراه اسرائيل و پاكستان يكي از سه دولتي است كه ان. پي. تي را امضا نكرده است."

كارشناسان اين تحليل اعتراف مي كنند كه اين طرح ناسيوناليسم ايراني را به جوش مي آورد. آمريكا با امتياز به كشوري كه سلاحهاي هسته اي خود را توسعه داده ( هند) و تنبيه كشور ديگر( ايران) ، اين عقيده را كه آمريكا در جستجوي تنبيه ايران آن هم به طور انتخابي است، تقويت مي كند و نشان مي دهد كه آمريكا نمي خواهد اصول منع گسترش سلاحهاي هسته اي جهاني را تقويت كند.

به اعتقاد كارشناسان اين موسسه رفتارهاي دوگانه آمريكا،منجر به اين گفته مي شود كه ايرانيان قرباني تبعيض شده اند و بنابر اين حمايت ملي را براي گسترش برنامه هاي هسته اي غيرنظامي ايران افزايش مي دهد.

از سوي ديگر اين مسئله باعث مي شود كه كشورهاي جنبش عدم تعهد كه با ايران همدردي مي كنند و مي گويند نبايد تبعيضي عليه آن روا داشته شود، حمايت بيشتري از ايران و حق آن براي توليد سوخت هسته اي خواهند داشت.

در اين تحليل آمده است كه تجارت فعالانه آمريكا با دهلي نو احتمال همكاري ديگر كشورها در مخالفت با برنامه هسته اي ايران را كاهش مي دهد.

به عقيده كارشناسان،هند و ايران هر دو داراي فرهنگ غني هستند و هر دو احساس كرده اند كه از سوي جامعه بين الملل به فراموشي سپرده شده اند؛ هر دو خود را قرباني تبغيض سياسي مي دانند؛ و هر دو رقباي ژئو استراتژيك هستند.

به گزارش مهر، كارشناسان اين تحليل بر اين باورند كه ايران و هند مي خواهند روابط دوستانه اي داشته باشند. در سال 2003 آنها يادداشت تفاهمي در زمينه همكاري دفاعي امضا كرده اند. هند همچنين در يك پروژه خط لوله گاز به ارزش 7 ميليارد دلار با ايران مشاركت كرده است. اگر چه هند در فوريه 2006 عليه ايران راي داد، اما به طور آشكار از اين گفته ايران كه " داراي حق مسلم در دستيابي به برنامه صلح آميز هسته اي است" ، حمايت كرده است.