  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۸:۴۷

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته؛

پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه

پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : پیش بینی می شود ایران در اجرای پروژهای پتروشیمی قادر به جذب ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری باشد.

رویترز : وزیر نفت ایران، اوپک را به دلیل کاهش قیمت نفت سرزنش کرد.

آسوشیتدپرس : یونان بودجه سال آینده خود را با کاهش شدید هزینه ها و دریافت مالیات بالا تصویب کرد.

وم : امارات روابط تجاری خود را با هنگ کنگ گسترش می دهد.

فایننشال تریبون : شماری از شرکت های خارجی که بیشتر آنها اروپایی هستند آماده توسعه میادین نفتی «کارون غربی» هستند.

پی تی آی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی سنگاپور در هند با رسیدن به ۶.۶۹ میلیارد دلار،  بیش از دو برابر شد.

ان تی وی : رئیس جمهور ترکیه: اختلافات میان ترکیه و روسیه متوجه پروژهای انرژی نمی شود.

رویترز : انتظار می رود که افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا از ماه آینده میلادی اجرایی شود.

پی تی آی : قرار است هند واردات طلای ۲۴ عیار را ممنوع کند.

آی ام اف : صندوق بین المللی پول اعلام کرد، کشورهای در حال توسعه برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود می بایستی سیاست های پولی را ارتقا دهند.

یانهاپ : رشد اقتصادی کره جنوبی یکنواخت گزارش می شود.

خیرگزاری فرانسه : نرخ بیکاری اسپانیا در سه ماه سوم سال جاری میلادی به ۲۱.۲ درصد رسید.

یاهو : صادرات بنگلادش به ۱۲.۸۸ میلیارد دلار رسید که از رشد ۶.۷۱ درصدی برخوردار شد.

کد مطلب 2993166
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها