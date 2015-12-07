به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : پیش بینی می شود ایران در اجرای پروژهای پتروشیمی قادر به جذب ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری باشد.

رویترز : وزیر نفت ایران، اوپک را به دلیل کاهش قیمت نفت سرزنش کرد.

آسوشیتدپرس : یونان بودجه سال آینده خود را با کاهش شدید هزینه ها و دریافت مالیات بالا تصویب کرد.

وم : امارات روابط تجاری خود را با هنگ کنگ گسترش می دهد.

فایننشال تریبون : شماری از شرکت های خارجی که بیشتر آنها اروپایی هستند آماده توسعه میادین نفتی «کارون غربی» هستند.

پی تی آی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی سنگاپور در هند با رسیدن به ۶.۶۹ میلیارد دلار، بیش از دو برابر شد.

ان تی وی : رئیس جمهور ترکیه: اختلافات میان ترکیه و روسیه متوجه پروژهای انرژی نمی شود.

رویترز : انتظار می رود که افزایش نرخ بهره بانکی توسط «فدرال رزرو» آمریکا از ماه آینده میلادی اجرایی شود.

پی تی آی : قرار است هند واردات طلای ۲۴ عیار را ممنوع کند.

آی ام اف : صندوق بین المللی پول اعلام کرد، کشورهای در حال توسعه برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود می بایستی سیاست های پولی را ارتقا دهند.

یانهاپ : رشد اقتصادی کره جنوبی یکنواخت گزارش می شود.

خیرگزاری فرانسه : نرخ بیکاری اسپانیا در سه ماه سوم سال جاری میلادی به ۲۱.۲ درصد رسید.

یاهو : صادرات بنگلادش به ۱۲.۸۸ میلیارد دلار رسید که از رشد ۶.۷۱ درصدی برخوردار شد.