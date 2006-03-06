حبيب طباطبايي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در كرج افزود: در اكثر كشورهاي پيشرفته بيش از 90 درصد گياهان علوفه اي در سيلوها ذخيره مي شوند، ولي در ايران به اين مسئله توجه كافي نشده است.
وي با اشاره به مزاياي سيلو كردن علوفه ها خاطر نشان كرد: علوفه هاي سيلويي از نظر ميزان توليد شير و گوشت داراي اهميت هستند و از سوي ديگر دسترسي به آنها بسيار آسان است.
معاون دفتر محصولات علوفه اي وزارت جهاد كشاورزي يادآور شد: علوفه هاي سيلويي در مقابل علوفه هاي خشك مزاياي بسياري دارند كه افزايش توليد شير و كيفيت گوشت دام كمترين آنهاست.
وي ادامه داد: استفاده از ذخيره علوفه هاي انبار شده در سيلو ، برداشت از مراتع و تخريب آنها در اثر استفاده غير اصولي و چراي بي رويه دام را نيز كاهش مي دهد.
طباطبايي در خصوص ميزان علوفه مورد نياز كشور در سال اظهار داشت : كارشناسان نياز كشور را 30 ميليون تن اعلام كرده اند كه هم اكنون كمي بيشتر از اين ميزان توليد علوفه در كشور داريم.
وي عدم حمايت كافي از توليد كنندگان علوفه ، خريدهاي غير اصولي و پيش از برداشت از كشاورزان ، عدم خريد تضميني و تجربه ناكافي در مصارف علوفه را باعث كمبود كشت اين محصول در كشور دانست.
طباطبايي اظهار اميدواري كرد : مسئولان با توجه به برنامه هاي توسعه كشور در راستاي اهداف دولت، حمايت از علوفه كاران و توجه به اين مقوله را نيز مورد توجه خود قرار دهند.
به گزارش مهر، در سال جاري چهار ميليون تن ذرت علوفه اي ، سه ميليون تن جو ، پنج ميليون و 23 هزار تن يونجه آبي و ديم و يك ميليون و 57 هزار تن شبدر در كشور توليد شده است.
علوفه هاي سيلويي شامل ذرت علوفه اي و علوفه هاي خشك شامل شبدر ، يونجه ، جو ، چغندر علوفه اي و اسپرس هستند.
نظر شما