به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه سخنرانی هفته تئاتر لهستان با موضوع «مدیریت و تئاتر در لهستان» توسط دوروتا بوخوالد (DOROTA BUCHWALD) روز دوشنبه ۲۳ آذرماه برگزار می شود. این مدیر تئاتری درباره سازماندهی، مدیریت، بودجه بندی و سیستم آموزش در تئاتر لهستان صحبت می کند.

روز سه شنبه ۲۴ آذرماه نیز یاروسلا فرت کارگردان و بنیانگذار تئاتر زار و مدیر موسسه گروتوفسکی با موضوع «پایتخت فرهنگی اروپا و المپیک تئاتر» برای علاقه مندان تئاتر لهستان سخنرانی می کند.

«تاثیر تئاتر کانتور و گروتفسکی برجریان تئاتر معاصر تهران» عنوان سخنرانی داریوش کوشینسکی ( PROF. DARIUSZ KOSIŃSKI) است که روز چهارشنبه ۲۵ آذر برگزار می شود. وی در این سخنرانی تاثیر تادئوش کانتور و یرژی گروتفسکی در تئاتر لهستان و جهان را بررسی کرده و به تحلیل و واکاوی تنش میان تلاش برای حفظ اصالت کار این هنرمندان از یک طرف و یک نیاز و

تمنا برای استفاده و توسعه آنها به یک روش خلاق و اصیل از طرف دیگر می پردازد. کوشینسکی یک نمای کلی در این زمینه برای هنرمندان معاصر و کمپانی هایی که دنبال پیدا کردن پاسخ به کانتور و گروتووسکی هستند ارایه خواهد کرد.

ویتولد مروژک (WITOLD MROZEK) نیز روز پنجشنبه ۲۶ آذر ماه با موضوع «تئاتر فیزیکی در لهستان» سخنرانی می کند. در این سخنرانی بدن، صدا، گفتار مرحله مستقل در تاتر لهستان بین تاتر و موسیقی بررسی می شود.

جلسات سخنرانی هفته تئاتر لهستان ساعت ۱۸ روزهای یاد شده در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود و ورود عموم علاقه مندان در این جلسات آزاد است.

هفته تئاتر لهستان در تهران از ۲۲ تا ۲۷ آذرماه ۱۳۹۴ توسط اداره کل هنرهای نمایشی، سفارت لهستان در ایران و دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود.