آغاز ثبت نام دوره های دکتری و ارشد آزاد از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی علوی فاضل گفت: ثبت نام متقاضیان بدون آزمون و با آزمون دوره دکتری تخصصی و همچنین داوطلبان بدون آزمون و با آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد از امروز دوشنبه ۱۶ آذر ماه آغاز و تا ۹ دی ماه ادامه دارد.

وی افزود: داوطلبان برای پذیرش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه باید برای تکمیل مراحل ثبت نام به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند و پس از مطالعه و کسب آگاهی های کامل درخصوص رشته مورد نظر، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه داوطلبان باید قبل از تهیه کارت اعتباری تصمیم خود را مبنی بر شرکت در نوع آزمون مورد نظر گرفته باشند، تاکید کرد: داوطلبان مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در صورت داشتن شرایط لازم مطابق مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام هیچگونه محدودیتی در ثبت نام دوره های مختلف آن مقطع نخواهند داشت.

علوی فاضل خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر داوطلبان به طور همزمان امکان ثبت نام در دوره های با آزمون و بدون آزمون در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد را دارند.

وی ادامه داد: متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می توانند باتوجه به علاقه و بدون در نظرگرفتن رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، در یک مجموعه امتحانی تا حداکثر ۱۰۰رشته محل را انتخاب کنند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: علاقه مندان به تحصیل در گروه علوم پزشکی و همچنین متقاضیان شرکت کننده بدون آزمون کارشناسی ارشد رعایت شرط تجانس و سایر شروط با توجه به ضوابط موجود در دفترچه راهنما الزامی است.

علوی فاضل بیان داشت: متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد نیز می توانند با توجه به علاقه و بدون در نظر گرفتن رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد در یک مجموعه امتحانی حداکثر تا ۴۰رشته محل را انتخاب کنند.

وی گفت: برای متقاضیان بدون آزمون این مقطع رعایت شرط تجانس و سایر شروط با توجه به ضوابط موجود در دفترچه راهنما الزامی است.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه عنوان کرد: متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون داشتن معدل کل حداقل ۱۷ برای رشته های علوم انسانی و حداقل۱۶ برای سایر رشته ها الزامی است.

علوی فاضل تاکیدکرد: برای متقاضیان دوره دکتری تخصصی بدون آزمون معدل کل حداقل ۱۸.۵ برای رشته های علوم انسانی، حداقل معدل ۱۷ برای رشته های پزشکی و دامپزشکی و حداقل ۱۷.۵ برای سایر رشته ها یکی از شروط اساسی است.

وی درخصوص امکان انتخاب حوزه های امتحانی و اولویت بندی رشته محل ها گفت: انتخاب حوزه امتحانی می تواند با اولویت رشته محل های انتخاب شده متفاوت باشد. به عبارت دیگر داوطلب می تواند به راحتی در شهر محل سکونت یا نزدیک به آن بدون در نظر گرفتن اولویت رشته محل های انتخابی خود آزمون دهد.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: امکان ویرایش برای دوره های با آزمون و بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی و همچنین دوره های با آزمون و بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای داوطلبان با استفاده از شناسه و رمز ثبت نام کارت اعتباری خریداری شده تا پایان مهلت ثبت نام فراهم است و پس از آن امکان تغییر وجود نخواهد داشت.

علوی فاضل گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ دانشگاه آزاد در روزهای ۶ تا ۸ خرداد ماه برگزار می شود.

وی تاکید کرد: آزمون دوره دکتری تخصصی این دانشگاه نیز ۹ بهمن ماه ۹۴ برگزار می شود.