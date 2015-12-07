خالق «پدرخوانده» از اهمیت قرآن سخن گفت

وطن امروز نوشت: فرانسیس فورد کاپولا، رئیس پانزدهمین دوره جشنواره فیلم مراکش در کنفرانس مطبوعاتی این جشنواره با اشاره به حملات پاریس، بر نقش فیلمسازان در این دوران پرآشوب تاکید کرد.



خالق فیلم «پدرخوانده» در این کنفرانس مطبوعاتی با بیان طعنه‌های سیاسی به سینمای غرب گفت: «امروز اگر می‌خواهیم بدانیم چه کسی دارد دنیا را پیش می‌برد، باید نگاه به کسانی کنیم که بیشترین هنرمندان دنیا را استخدام می‌کنند. شرکت‌های مختلفی هستند که آنها را استخدام می‌کنند».



کاپولا افزود: زبان سینما با تغییر قرن پیش با پیشگامانی اختراع شد که از نظر تجربی آزاد بودند اما امروز شما جرات تجربه کردن ندارید. آنهایی که صنعت فیلم را کنترل می‌کنند می‌خواهند فیلم‌های پردرآمد بسازند و حالا ما در یک نقطه تغییر هستیم.



وی گفت: به عنوان هنرمند می‌توانیم دنیا را تغییر دهیم اما برای این کار نیاز به این داریم که برای تجربه کردن آزاد باشیم.



کاپولا در ادامه به جایگاه مسلمانان و نقش قرآن نیز اشاره داشت و افزود: اتفاقی که امروز برای مسلمانان می‌افتد قلب را به درد می‌آورد. اگر قرآن را بشناسی، می‌دانی اولین کلماتی که ادا می‌شود این است که خدا رحمان و رحیم است. اینها کلماتی است که ریشه این دین زیبا را تشکیل می‌دهد که امروز بد تعبیر شده است.