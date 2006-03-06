اخبار كوتاه حوزه هنري

* "قابيل" در مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري

نمايش "قابيل" كافكا با ترجمه رضا كرم رضايي و بازنويسي و كارگرداني حسن خليلي فر از 16 اسفند ماه به مدت يك هفته در مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري روي صحنه مي رود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نمايش امير محرابي و حنيف محمودي به عنوان بازيگر و حسن طاهري به عنوان طراح صحنه و لباس با خليلي فر همكاري مي كنند. در ضمن فرشته طاهري هم طراح پوستر و بروشور اين نمايش است.

نمايش "قابيل" ساعت 30/18 روزهاي يادشده در مدرسه عالي بازيگري حوزه هنري، واقع در ميدان فاطمي، رو به روي وزارت كشور، خيابان دوم، پلاك 14روي صحنه مي رود.

* نخستين همايش سراسري پژوهش تعزيه برگزار مي شود

نخستين همايش سراسري پژوهش تعزيه به همت حوزه هنري استان قم و با هدف پيرايش متون تعزيه از تحريفات از 13 تا 19 اسفندماه در سالن 600 نفري شهيد رضائيان مجموعه ورزشي حيدريان برپاست.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جلسات پژوهشي اين همايش ساعت 17 و اجراي تعزيه نيز ساعت 19 روزهاي يادشده برگزار مي شود.

همچنين در بين 20 گروه شركت كننده از سراسر كشور كه متون تعزيه و فيلم اجراي خود را به دبيرخانه همايش ارسال كرده بودند، 7 گروه انتخاب شدند كه پس از جلسه پژوهشي، تعزيه خود را به اجرا خواهند گذاشت.

محل برگزاري اين همايش از سالن شهيد مجدي به سالن شهيد رضائيان مجموعه ورزشي حيدريان تغيير يافته است.