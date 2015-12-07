وضعیت فرودگاه مهرآباد پس از بارش برف/۱۱ پرواز کنسل شد

علی رستمی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت فرودگاه مهرآباد پس از بارش برف در شب گذشته گفت: از ساعت ۸:۳۰ صبح به بعد فرودگاه به حالت نرمال برگشت و پروازها در حال انجام است، چرا که حداقل دیدی که برای فرود و تیک آف برای هواپیماها نیاز است، وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مشکلی برای پروازها در فرودگاه مهرآباد وجود ندارد، افزود: اما پروازهای قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح به دلیل بارش برف و کاهش دید خلبان، یا انجام نشد یا با تاخیر روبرو بود.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اشاره به اینکه ۴۲ پرواز قبل از ساعت ۸:۳۰ تحت تاثیر وضعیت آب و هوایی قرار گرفت، اظهار داشت: از این تعداد پرواز ۳۱ پرواز، پرواز خروجی و ۱۱ پرواز ورودی به مهرآباد بود که در مجموع ۱۱ پرواز کنسل شد و مابقی پس از ساعت ۸ با تاخیر انجام گرفت.

رستمی با اعلام اینکه مسافرانی که پرواز آنها کنسل شده می‌توانند دوباره بلیت تهیه کنند، افزود: امروز به دلیل تاخیرهایی که از صبح در پروازها بوده، مابقی پروازها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با تاخیر مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: از مسافران تقاضا داریم که قبل از حضور در فرودگاه مهرآباد و یا پروازهایی که به مقصد تهران دارند، از اطلاعات پرواز، زمان انجام پروازها را سئوال کنند که در این رابطه شماره ۱۹۹ در تهران و شماره ۴۴۶۶۵۵۱۹ در شهرستان‌ها آماده پاسخگویی برای وضعیت پروازها است.