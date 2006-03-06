اسلام از تمدني غني و اصيل برخوردار است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از نسيج، دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر گفت: كساني كه به بحرانهاي فعلي دامن زده اند، زمينه اي براي خدشه داركردن دين اسلام فراهم آورده اند. آنها سعي در مخرب جلوه دادن اين دين دارند. درحالي كه مسلمانان طي قرنها پيش به پيشرفتهاي وسيع و دامنه داري دست يافته اند.

وي با اشاره به تحقيقات شرق شناسان افزود: شرق شناسان و كساني كه به تحقيق در زمينه مسلمانان و اسلام در غرب پرداخته اند، اين مسئله را عنوان كرده اند كه آموزه ها و تعاليم اسلام بسيار غني است و برخلاف آنچه غربيها نشان مي دهند، اسلام دين رعب و وحشت نيست بلكه دين صلح، تسامح و مساوات است.

محمود زقزوق اظهار داشت: بيشتر شرق شناسان اسلام را در كتابهاي خود آورده اند و از اين دين به عنوان ديني متمدن، اصيل و غني نام برده اند و جايگاه آن را ميان اديان و تمدنهاي ديگر بسيار رفيع اعلام كرده اند. شرق شناسان در تحقيقات و پژوهشهاي خود مسائلي چون رسالت آسماني حضرت محمد (ص)، شخصيت او، پيشرفتهاي مسلمانان و ساختار جامعه اسلامي را با توجه به موازين اسلام در عصر معاصر و قديم آورده اند.

وزير اوقاف مصر با تأكيد بر نقش شرق شناسان و وظايف آنها گفت: شرق شناسان بايد طي تحقيقات خود جايگاه علمي اسلام را بيان كرده و مسائل علمي را از ديدگاه اسلام بياورند تا هم پيشرفتهاي علمي دركشورهاي اسلامي شناخته شود و هم چهره صحيح و حقيقي اين دين آنگونه كه شايسته جايگاه رفيع آن است، ميان كشورهاي غربي و اروپايي ارائه شود.

وي ياد آور شد: گفتگو و مصاحبت با شرق شناسان امري ضروري است، زيرا آنها بايد با علماي ديني گفتگو و تبادل اطلاعات و آراء كنند، از سوي ديگر بايد زمينه اي براي تشويق و حمايت از آنها فراهم شود تا چهره مخدوش و نادرستي كه از اسلام در جهان به جا مانده است، از بين برود.