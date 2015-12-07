پرداخت کمک هزینه ازدواج به ۸۲ نوعروس مددجوی کرمانشاهی

ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پرداخت مبلغ سه میلیارد و ۳۰ میلیول ریال کمک هزینه ازدواج به ۸۲ نفر از نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کرمانشاه از ابتدای امسال خبر داد.

وی گفت: در طول این مدت همچنین ۸۵۰ پرونده تشکیل شده برای پرداخت کمک هزینه ازدواج پرداخت شده که در حال تأمین اعتبار و پرداخت است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه خیرین و نیکوکاران همواره پشتیبان امداد و محرومان بوده اند، افزود: این افراد یاری رساندن به نیازمندان را وظیفه خود می دانند.

مرادی تصریح کرد: در راستای اشتغال پایدار مددجویان نیز بیش از ۳۴ میلیارد ریال تسهیلات خودکفایی نیز در قالب ۳۴۳ فقره وام به آنها پرداخت شد.

به گفته این مسئول، تسهیلات پرداخت شده در قالب طرح های کشاورزی، قالی بافی، مشاغل خانگی و صنفی صورت گرفته است.

وی پرداخت تسهیلات مذکور را از طریق اعتبارات امداد، منابع بانکی و داخلی عنوان کرد و گفت: هدف از این کار خوداشتغالی مددجویان بوده است.