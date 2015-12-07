آمار قربانیان آنفلوانزا در کرمان به ۲۸ نفر رسید/۶۰۰نفر بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر حق دوست صبح دوشنبه در جلسه فوقالعاده ستاد مدیریت بحران کرمان با موضوع پیشگیری و مقابله با ویروس H۱N۱ اظهار کرد: رد پای بیماری آنفلوانزای H۱N۱ از سه هفته گذشته در کرمان وجود داشته است.
وی عنوان کرد: کرمان اولین استانی بود که موفق به شناسایی و گزارش اپیدمی این بیماری شد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات علوم پزشکی و ستاد بحران در چند محور در این خصوص آغاز شده است، بیان کرد: ایجاد اضطراب کنترلشده در جامعه یکی از این محورها بوده است که این امر منجر به رفتارهای پیشگیرانه از سوی مردم شد.
حق دوست بیان کرد: باید توجه داشت اضطراب های کاذب و مشکلدار ایجاد نشود و شفافسازی در این خصوص صورت گیرد.
منشأ ویروس بهسادگی قابلتشخیص نیست
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: در اقدامی دیگر در سطوح مختلف از مراقبت های سرپایی تا مراقبت های ویژه در خصوص بیماران بستری توانمندی بخش سلامت را بسیج کردیم.
وی با اشاره به اینکه منشأ این ویروس بهسادگی قابلتشخیص نیست، عنوان کرد: ویروس این بیماری از سال ۱۳۸۸ در دنیا در چرخش بوده و امسال این ویروس وحشی تر و خطرناک تر از قبل شده است.
وی عنوان کرد: یکی از شکهایی که در خصوص منشأ این بیماری در این برهه زمانی در کرمان وجود دارد مربوط به مهاجران بیگانهای است که از شرق کشور به این استان واردشدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به تجربیات استان در خصوص کنترل بیماری های سارس و مرس عنوان کرد: کرمان در این زمینه تجربهخوبی دارد و در شناسایی بیماری و گزارش اپیدمیها بهخوبی عمل کرده است.
حق دوست عنوان کرد: این تجربه سبب شد تا در مدتزمان اندکی این پدیده را تشخیص دهیم.
وی آزمایشگاه کرمان را از جمله آزمایشگاههای رفرنس کشور دانست و افزود: بعد از شناسایی ویروس H۱N۱ بروز بیماری این نوع از آنفلوانزا اعلام عمومی شد.
وی با بیان اینکه از روزهای اول دارو و واکسن وارد استان شده است، گفت: در برخی موارد توقعات مردم به دلیل ناآگاهی از شرایط علمی بیشازحد شده که اصحاب رسانه باید در این خصوص فرهنگسازی کنند.
وی از وجود واکسن کافی برای گروههای پرخطر خبر داد و بیان داشت: برای افراد عادی تزریق این واکسن توصیه نمیشود چرا که مدتزمان لازم برای تأثیرگذاری واکسن دو تا سه هفته بوده و با توجه به بروز اپیدمی در استان تزریق واکسن نمیتواند ایمنی لازم را ایجاد کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تقاضای کاذب مردم در خصوص واکسن اشاره کرد و افزود: داروی موردنیاز بهاندازه در کشور دپو شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این داروها برای بیمارانی که به فرم شدید مبتلا شدهاند نمیتواند معجزه کند، ادامه داد: با دارو فقط میتوان از ابتلا افراد به فاز بسیار شدید بیماری جلوگیری کرد.
شایعات شبکههای اجتماعی برای بیماری پایه و اساس ندارد
حق دوست با اشاره به اینکه دارو برای بیماران بیمارستانی در حال استفاده است، گفت: ۶۰۰ نفر در بیمارستان های استان بر اثر ابتلا به این بیماری بستری هستند.
وی تعداد فوتشدگان بر اثر ابتلا به این بیماری را حدود ۲۸ نفر اعلام کرد و افزود: اپیدمی همیشه ایجاد میشود اما شایعات و توهماتی را نیز به همراه دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه اضطراب مطلوب موجب رفتارهای مناسب میشود، تصریح کرد: باید گفت پراکنده شدن شایعات در شبکههای اجتماعی پایه و اساس نداشته و موجب اضطراب کاذب در جامعه شده که باید این مسئله مدیریت شود.
وی اظهار داشت: در سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان قسمتی برای بیماری آنفلوانزا در نظر گرفتهشده و آخرین اطلاعات در آن جا درج و بهروز میشود.
تامین ۳۰ هزار دوز جدید واکسن
حق دوست از ورود ۱۵ هزار دوز واکس آنفلوانزا H۱N۱ به استان در روز جاری خبر داد و بیان کرد: ۱۵ هزار دوز واکسن دیگر فردا وارد استان میشود.
وی با تاکید بر اینکه باید تقاضای مردم را در خصوص واکسن کاهش دهیم، گفت: اگر این امر به مطالبه عمومی تبدیل شود پاسخ این تقاضا غیرممکن خواهد بود بنابراین واکسن باید برای گروههای پرخطر استفاده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص نوع واکسنها نیز گفت: همه انواع واکسن های واردشده برای این بیماری معتبر بوده و توسط وزارت بهداشت چک شده و تأییدیه اتحادیه اروپا را دارد.
وی در خصوص تعطیلی مدارس استان نیز گفت: این تعطیلی از بعد علمی تأثیر گذاری جدی نخواهد داشت و راهکار مؤثری نیست اما از لحاظ روانی میتواند موجب آرام شدن فضا شود.
وی بیان کرد: عدم حضور در تجمعات، شستوشوی مرتبط دستها با آب و صابون و استفاده از ماسک در شرایط خاص بسیار مؤثر تر از تعطیلی مدارس خواهد بود.
حق دوست با بیان اینکه اطلاعات در کمال صداقت اعلام میشود، افزود: تعطیلی مدارس بر اثر اتفاقات زیرزمینی و مخفیکاری نبوده تنها به دلیل انجام اقدامات پیشگیرانه و پاسخ به تقاضای مردم صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: در مدارس تعداد بستریها بسیار اندک است و هراسی در این خصوص وجود ندارد.
حق دوست تاکید کرد: خانوادهها در ایام تعطیلات از انجام مسافرت بهصورت جدی پرهیز کنند زیرا این امر موجب انتشار ویروس میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به تعطیلی دو روزه مدارس استان افزود: روز یکشنبه هفته آینده روز عادی کاری خواهد بود.
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