قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال تصمیم اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید و رسیدن تولید نفت این سازمان به بیش از ۳۰ میلیون بشکه در روز که در حدود ۲ میلیون بشکه آن مازاد نیاز تقاضا جهانی است، بهای طلای سیاه در بازار معاملات آتی روز دوشنبه نزدیک به کمترین رقم در سال جاری میلادی رسید.

در همین حال، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در ماه ژانویه با ۴۵ سنت کاهش به رقم ۳۹ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۳۵ سنت کاهش در برابر ۴۲ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه معامله شد.