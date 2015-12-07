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۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار رسید

قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار رسید

قیمت جهانی نفت در بازار معاملات آتی روز دوشنبه به کمتر از ۴۰ دلار به ازای هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، به دنبال تصمیم اوپک مبنی بر حفظ سقف تولید و رسیدن تولید نفت این سازمان به بیش از ۳۰ میلیون بشکه در روز که در حدود ۲ میلیون بشکه آن مازاد نیاز تقاضا جهانی است، بهای طلای سیاه در بازار معاملات آتی روز دوشنبه نزدیک به کمترین رقم در سال جاری میلادی رسید.

در همین حال، قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در ماه ژانویه با ۴۵ سنت کاهش به رقم ۳۹ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۳۵ سنت کاهش در برابر ۴۲ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه معامله شد.

کد مطلب 2993405
علیرضا کمندی

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