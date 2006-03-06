نظاميان آمريكايي هزاران عراقي را ماهها بدون محاكمه زنداني كرده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، گروه حقوق بشر كه در انگليس مستقر است، گزارشي را با عنوان " آن سوي ابوغريب، بازداشت و شكنجه " ترتيب داده واز نيروهاي چند مليتي خواسته است كه به بازداشت بي حد و مرزدر عراق پايان دهند.

اين ارگان بين المللي اعلام كرد: حدود 14 هزار زنداني در بازداشت به سر مي برند كه اين امر ناقض قوانين بين المللي است، برخي نيز " پس از ماهها بدون توضيح يا عذرخواهي و جبران غرامت توسط نيروهاي چند مليتي، آزاد شده اند و اينها قربانيان سيستمي هستند كه اين سيستم مستبدانه و دستورالعمل آن بدرفتاري است."

يكي از بازداشت شدگان پس از آزادي خود در اوايل سال 2005 به سازمان عفو بين الملل گفت:" من تا حالا نفهميده ام كه چرا آنها مرا به زندان فرستادند، چرا آزاد شدم و اين تصميم چه كسي بود."

اين گزارش حاكي است كه تنها بين آگوست 2004 و نوامبر 2005 يك هيئت مشترك از نيروهاي چند مليتي و عراقي پرونده هاي 22 هزار بازداشت شده را بررسي كرده اند و گفته اند كه 12 هزار نفر از آنها بايد آزاد شوند و 10 هزار نفر ديگر بايد در بازداشت بمانند.

سازمان عفو بين الملل خاطر نشان كرد كه تا پايان نوامبر سال 2005 دادگاه جنايي مركزي عراق تنها هزارو 301 مورد را محاكمه كرده بود. حدود 4 هزار نفر از بازداشت شدگان بيش از يك سال بدون اتهام يا محاكمه در بازداشت به سر برده اند و بيش از 200 نفر هم بيش از 2 سال در اين مراكز بازداشت بوده اند.

اين گزارش همچنين به مواردي از شكنجه و بدرفتاري توسط نيروهاي امنيتي عراق اشاره مي كند.

سازمان عفو بين الملل از همه كشورهايي كه نيروهاي آنها درعراق به رهبري انگليس و آمريكا فعاليت مي كنند، خواست تا به اين بازداشت هاي بي حد و اندازه پايان دهند و به بازداشت شدگان اين اطمينان را بدهند كه دلايل بازداشت آنها را مي دانسته اند و آنها را مطمئن نمايند كه به زودي آزاد و يا به علت جرمي كه مرتكب شده اند، متهم مي شوند.

از سوي ديگر منابع مستقل عراقي پيش از اين گفته بودند كه 14 هزار عراقي در چهار زندان ارتش آمريكا در عراق به سر مي برند كه از اين تعداد 8 هزارنفر در كمپ بوكا درشمال عراق ، 4 هزار و 500 نفر در زندان ابوغريب و 1300 نفر در فورت سوز درمنطقه كردستان و حدود 100 نفرهم در كمپ كروبر درنزديكي فرودگاه بغداد به سر مي برند.



از سويي انتشار تصاوير شكنجه وحشيانه زندانيان عراقي توسط نظاميان آمريكايي كه تلويزيون استراليا پخش كرده بود، بار ديگر رسوايي مدعيان دفاع از حقوق بشر در ابوغريب را در اذهان زنده كرد، با وجود افزايش درخواستها براي خروج نظاميان اشغالگر از عراق، بوش بر ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق به بهانه آنچه مبارزه با تروريسم و برقراري آزادي و دمكراسي ناميده است، تاكيد مي كند.