شهیدصدر معتقد است حق مالکیت معنوی درادبیات اقتصاداسلامی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه در مورد مقاله ارائه شده در سومین کنگره علوم انسانی اسلامی اظهار داشت: مقاله بنده و دوستان در ارتباط با مالکیت معنوی در اقتصاد سنتی اقتصاد اسلامی با تاکید بر نظریات شهید آیت الله محمد باقر صدر بود.

وی افزود: مالکیت معنوی در دنیا اخیرا به عنوان یک مقوله بسیار بزرگ در ادبیات اقتصادی جا باز کرده است. در محافل اجرایی جزو شروط قرارداد و در واقع در این نظام مالیاتی حق مالکیت معنوی در حال پرداختن است. هزینه نیروی کاری که به لحاظ فکری، علمی و فناوری در تولید محصولات پژوهشی استفاده می شود این درواقع در اقتصاد دنیا در معاملات جای خود را بازکرده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: منتها این امر در ادبیات اقتصاد تا یکی، دو دهه پیش کمتر جا داشت با تاسیس سازمان موافقت نامه تعرفه بر تجارت ذیل در کشورهای دنیا این تعرفه جا افتاد و جزو معاهدات بین دولی شد که همه کشورها نیز مقید به امضا و اجرای آن هستند.

شیخی تصریح کرد: علاوه برآن موافقت نامه هایی هم هستند که با شکل گیری سازمان تجارت جهانی در واقع این قرارداد جزو مهمی از مناسبات و قراردادهای موجود در این سازمان قرار گرفت. نظام مبادلات دنیا در حال حرکت به سمتی است که ظاهرا رعایت این مسئله برای تمام کشورها اجتناب ناپذیر می شود.

وی عنوان کرد: من و همکاران در مقاله مان این موضوع را در اقتصاد اسلامی جایگاهش را شناسایی و معرفی کرده ایم و شاخص ترین نظریه پرداز علوم اقتصادی در زمان های اخیر شهید صدر هستند و در کتاب اقتصاد ما به خصوص جلد دوم از مفهوم به مفهوم این کتاب می شود این موضوع را استخراج کرد.

این استاد دانشگاه یادآورشد: شهید صدر عنوان می کند که مالکیت معنوی در ادبیات اقتصاد اسلامی وجود داشته و دارد و این حق منشعب از حق کار است و جزو خدمات نیروی کار است که باید حقوقش پرداخته شود.

شیخی درباره راهکارهایی که برای نظریه ارائه شده خود در این مقاله گفت: در نظام پرداختی ما با دو گره عمده روبرو هستیم اینکه اولا در فعالیت های پژوهشی ممکن است که مقدمتا با حداقل هزینه یک کاری صورت بگیرد ولی بازتاب اقتصادی بزرگی دارند. گاهی نرخ بهره وری و ارزش افزوده فعالیتهای پژوهشی هزاران درصد می شود.

وی عنوان کرد: محققی که قراردادی برای پژ. هش می بندد کار را انجام می دهد ولی دستمزدش در همان ابتدا به اندازه حداقلی پرداحت می شود ولی وقتی این کار مورد توجه قرار گرفته و اجرایی می شود بنا بر نظریات شهید صدر این حق اشاعه دارد و محقق می تواند در حق اشاعه آن نیز شریک باشد البته این بستگی به شروط قرارداد دارد.

شیخی تصریح کرد: حال ما فرض می کنیم که شروط قرارداد این باشد که از آثار آینده این طرح پژوهشی خبر نداشته باشد و بابت زمانی که محقق می گذارد مبلغی پرداخت شود ولی تعیین نشده باشد که اگر نتیجه این تحقیق شما در صنایع، مزارع و علوم و آزمایشگاه پیاده شد، حقی ندارید.

وی تاکید کرد: گره دوم اینکه ما در فرآیند تحقیق تا اجرای طرح پژوهشی در مزرعه و کارخانه هر دو حلقه آموزش، اجرایی و ترویجی و بهره برداران شریک هستند و سهم همه اینها باید پرداخت شود و ما در این مقاله به این دو سوال پاسخ داده ایم و این حقها را تعریف کرده ایم.