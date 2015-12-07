لزوم به کار گیری وقفیات برای معرفی نخبگان و بزرگان کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه پیش از ظهر امروز دوشنبه در چهارمین همایش «وقف و رسانه و چشم انداز فرارو» که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: پس از توحید انفاق یکی از مهمترین آموزه های اسلامی و معنای آن گذشتن از همه تعلقات دنیوی است که برخی از عرفا بخشی از این انفاق را ترک هوا و هوس گرفته اند.

وی افزود: آنچه از آن به عنوان مصداقهای صدقه جاریه مطرح می شود، علمی است که بعد از مرگ آدمی به دیگران منفعت برساند و دیگری مالی است که بعد از مرگ آدمی به دیگران داده شده و مشکلی از آنها رفع و یا به آنها منفعتی برساند.

رحیمی زنگنه گفت: گاهی فردی صدقه ای می دهد که محدود است اما وقف هایی هستند که صدقه جاریه است و بعد از مرگ فرد منفعت آن به دیگران می رسد و ثواب آن نیز در عالمی دیگر به خود فرد می رسد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر ما بر انفاق تاکید کنیم، در مقابل همه اندیشه های متحجرانه در دنیا نسبت به اسلام می توانیم معرفی خوبی از آن داشته باشیم و جهانیان به اسلام بگروند.

رحیمی زنگنه گفت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که این آموزه های گرانسنگ به نحوی که بر نسل جوان ما تاثیر بگذارد اتفاق نمی افتد و باید دید چرا این آموزه ها به گونه ای که باید، تبدیل به رفتار مطلوب در جامعه نمی شود.

وی ادامه داد: پی بردن به علت این موضوع کار رسانه است و رسانه باید آگاهی لازم در این زمینه را به دست آورده و آن را به شکلی هنرمندانه به تصویر بکشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه رسانه باید در تغییر ذهنیت ها تلاش کند تا رفتارها تغییر کند، گفت: از صفویه به بعد موقوفات در استان کرمانشاه علی رغم نبود رسانه هایی چون الان گسترش زیادی یافته است و کرمانشاه هشتمین استان در کشور و اولین استان غربی در این زمینه است.

رحیمی زنگنه اظهار داشت: باید با بهره گیری از ظرفیت کنونی رسانه های فعلی این فرهنگ ترویج و روز به روز گسترش یابد.

وی تصریح کرد: ما وقفی در حوزه تجلیل از نخبگان نداریم و علی رغم نخبگان فراوان به شدت دارای ضعف در حافظه تاریخی هستیم. بسیاری از کرمانشاهیان شناختی از بزرگان و نخبگان معاصر کرمانشاه چون شیخ حسن کرمانشاهی ندارند.

رحیمی زنگنه ادامه داد: بسیاری از عرفای برجسته ما بی واسطه یا با واسطه شاگرد وی بوده اند و او برجسته ترین شخصی است که حکمت مشاعی را می فهمیده اما هیچ اثر و تندیس یا خیابانی از وی وجود ندارد، لذا نیاز به وقف هایی برای معرفی وی و بزرگانی چون او در کرمانشاه داریم تا این نخبگان معرفی شوند.