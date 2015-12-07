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۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

پیام تشکر واعظی از وزیر ارتباطات عراق

پیام تشکر واعظی از وزیر ارتباطات عراق

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی از وزیر ارتباطات عراق تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در پیامی از همتای عراقی خود، حسن کاظم الراشد به مناسبت برنامه ریزی و هماهنگی مطلوب وزارت ارتباطات عراق و اپراتورهای آن کشور در برگزاری هر چه مطلوب مراسم اربعین حسینی و افزایش کیفیت ارتباطی زائران در این ایام تشکر و قدردانی کرد.

درمتن این پیام آمده است:

«جناب آقای حسن کاظم الراشد

وزیر محترم ارتباطات جمهوری عراق

مایلم از برنامه ریزی و هماهنگی مطلوب وزارت ارتباطات عراق و اپراتورهای آن کشور در برگزاری هر چه مطلوب مراسم اربعین حسینی و افزایش کیفیت ارتباطی زائران در این ایام که حاصل همکاری و هماهنگی بین دستگاه های ذیربط دو کشور بوده است؛ از جناب الی و همکاران محترمتان تشکر و قدردانی نمایم.

بدیهی است این تلاش مشترک زمینه مناسبی جهت ادامه همکاری های بعدی بین دو وزارتخانه را فراهم خواهد ساخت.

 از قادر متعال برای جنابعالی دولت و ملت دوست و برادر عراق عزت و سرافزاری را خواستارم.»

کد مطلب 2993503
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