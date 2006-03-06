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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۳۹

شوراي امداد رساني اسلامي به نيازمندان كمك مي كند

شوراي امداد رساني اسلامي طي برنامه هاي خود در نظر دارد از كودكان، ايتام و بيوه زنان حمايت كرده و كمكهاي مالي ويژه اي به آنها ارائه دهد.

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از اسلام نيوز، شوراي امداد رساني اسلامي به منظور انجام يك اقدام معنوي به يتيمان و خانواده هاي آنها كمك و مساعدت كرده و آنها را تحت پوشش خود قرار مي دهد.

از برنامه هاي آنها مي توان به فراهم آوردن سر پناه و خانه اشاره كرد تا نيازمندان از نعمت دارا بودن خانه برخوردار شوند و به نوعي در آرامش و آسايش باشند. از سوي ديگر امكانات پزشكي و طبي خاصي را نيز براي آنها فراهم مي آورد.

اين شورا هم اكنون از بيش از 800 يتيم را حمايت مي كند و براي بيش از 10 هزار خانواده امكانات پزشكي فراهم آورده است.

تأمين غذاي كودكان در مدارس، تأمين آب آشاميدني مناسب، خدمات بيشتر پزشكي، خدمات بيشتر آموزشي، بالابردن سطح مهارتهاي كودكان و جوانان از ديگر برنامه هاي شوراي امداد رساني اسلامي است.

کد مطلب 299354

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