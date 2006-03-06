شوراي امداد رساني اسلامي به نيازمندان كمك مي كند

به گزارش خبر گزاري "مهر" به نقل از اسلام نيوز، شوراي امداد رساني اسلامي به منظور انجام يك اقدام معنوي به يتيمان و خانواده هاي آنها كمك و مساعدت كرده و آنها را تحت پوشش خود قرار مي دهد.

از برنامه هاي آنها مي توان به فراهم آوردن سر پناه و خانه اشاره كرد تا نيازمندان از نعمت دارا بودن خانه برخوردار شوند و به نوعي در آرامش و آسايش باشند. از سوي ديگر امكانات پزشكي و طبي خاصي را نيز براي آنها فراهم مي آورد.

اين شورا هم اكنون از بيش از 800 يتيم را حمايت مي كند و براي بيش از 10 هزار خانواده امكانات پزشكي فراهم آورده است.

تأمين غذاي كودكان در مدارس، تأمين آب آشاميدني مناسب، خدمات بيشتر پزشكي، خدمات بيشتر آموزشي، بالابردن سطح مهارتهاي كودكان و جوانان از ديگر برنامه هاي شوراي امداد رساني اسلامي است.