وزارت علوم ظرفیت دانشجو را در ۶ موسسه آموزش عالی صفر کرد

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر و تحول در وضعیت موسسه و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم در سال تحصیلی جدید ظرفیت دانشجو در حدود ۵ الی ۶ موسسه و مرکز غیرانتفاعی را به دلیل تخلفاتی که داشتند صفر کرد.

وی درباره تخلفات این موسسه و مراکزغیرانتفاعی گفت: این تخلفات به صورت کتبی و خصوصی فقط به موسسات مذکور اعلام می شود.

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی درخصوص شرایط پذیرش دوباره دانشجو توسط این موسسات گفت: درصورتی که موسسات مذکور دلایل رفع تخلف خود را به کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم ارایه دهند و کمیسیون به این نتیجه برسد که دلیل تخلف رفع شده، می توانند دویاره فعالیت کرده و دانشجو پذیرش کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فقط ظرفیت صفر می شود و دانشگاه فعالیت دیگر خود را انجام می دهد و یا اینکه در مجموع موسسه تعطیل می شود، افزود: در مورد این موضوع بسته به نوع تخلفی که موسسه مذکور انجام داده، کمیسیون ماده ۹ وزارت علوم تصمیم می گیرد برخی مواقع، موسسات تعطیل شده و دانشجویان آنها در دیگر موسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی تقسیم شوند.