مدير كل دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت در گفتگو با "مهر" عنوان كرد: اختلاف فاحش آمار تعداد دانشجويان در محاسبات سازمان مديريت و وزارت علوم / محاسبه ضريب منطقه اي در تعيين بودجه دانشگاه ها

دكتر "محمد جعفر صديق دامغاني زاده" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه اختلاف سازمان مديريت و وزارت علوم در مورد آمار دانشجويان افزود: اگر قرار است بودجه كشور به صورت عملياتي بسته شود بايد ابتدا تعريف كلي عملياتي هر دستگاه ارائه و سپس هزينه هر واحد محاسبه شود و پس از آن آمار به طور دقيق مشخص شده شاخص هاي كنترل كيفيت محاسبه شود.

وي اظهار داشت: در بحث آمار، اولين مرجع موافقت نامه هاي بودجه دانشگاه ها توسط هيات امنا دانشگاه ارائه شده است كه اين آمار اولين اطلاعاتي است كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه وجود دارد.

در محاسبه اوليه بودجه دانشگاه ها 20 تا 25 درصد رشد بودجه اي داشته اند

مدير كل دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت ادامه داد: در محاسبه اوليه مشخص شد تمام دانشگاه ها با در نظر گرفتن سر جمع بودجه ها و كسري هاي موجود 20 تا 25 درصد رشد داشته اند يعني با احتساب كسري، باز هم مبلغ قابل توجهي بايد به دانشگاه ها پرداخت شود.

وي تصريح كرد: با بررسي هاي صورت گرفته در اوايل تير ماه متوجه شديم كه اختلافات آماري بين سازمان مديريت و دانشگاه ها يا به دليل اين است كه هزينه واحد به درستي محاسبه نشده يا آمار اشتباه است.

آمار وزارت علوم حاكي از حضور 275 هزار و 780 دانشجو در دانشگاه ها است

"صديق" اضافه كرد: در اين زمان در خصوص آمار دانشجويان با وزارت علوم و دانشگاه ها مكاتبه اي صورت گرفت و رشته ها، دوره ها و مقاطع به تفكيك جمع آوري شد. در پاسخ به مكاتبات، وزارت علوم آماري را مبني بر 275 هزار و 780 دانشجو به سازمان ارائه كرد.

وي تصريح كرد: علاوه بر اين سازمان، آمار پذيرش دانشجويان را نيز از سازمان سنجش و آموزش اخذ كرد. اين آمار، آمار دقيق پذيرش بوده نه آمار موجود در دفترچه هاي كنكور.

مدير كل دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت گفت: با محاسبات انجام شده بر اساس استاندارد و آمار سازمان سنجش، زمان توقف دانشجوي كارشناسي در دانشگاه 5/4 سال، كارداني و كارشناسي ارشد 5/2 سال محاسبه شد. بودجه به همين نحو و به ازاي حضور يك دانشجو در 9 ترم تحصيلي پرداخت مي شود. بر اين اساس در صورتي كه دانشجويي10 ترم در دانشگاه باقي بماند، هزينه سرانه پائين مي آيد چون دانشجو در كل مدت تحصيل، واحدهاي كمتري را در هر ترم اخذ مي كند.

آمار سازمان مديريت حاكي از حضور 221 هزار دانشجو در دانشگاه هاي كشور است

وي اظهار داشت: با محاسبه دقيق تعداد دانشجويان موجود در سال 84 (دانشجويان ورودي سال هاي 80 تا 83 به علاوه دانشجويان پذيرش شده در همان سال) مشخص شد 221 هزار دانشجو در دانشگاه هاي كشور مشغول به تحصيل هستند. اين آمار نشان دهنده اختلاف فاحش 25 درصدي بين آمار سازمان مديريت و وزارت علوم است.

"صديق" خاطر نشان كرد: در آبان و آذر ماه با بحران استفاده از آمارهاي متفاوت مواجه شديم. استفاده از آمار وزارت علوم به معناي ماندگاري بالاي دانشجو در دانشگاه ها است و از سوي ديگر وزارت علوم، آمار سازمان مديريت را نمي پذيرفت.

آمار وزارت علوم حاكي از متوسط ماندگاري 5/5 ساله دانشجويان در دانشگاه ها است

وي به جلسه سازمان مديريت با روساي دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: سازمان در اين جلسه اعلام كرد هيچ حساسيتي براي استفاده از آمارها و محاسبه ماندگاري بالاي دانشجو ندارد. بر اين اساس سازمان، آمار وزارت علوم در مورد تعداد دانشجويان كارشناسي موجود در دانشگاه ها در يك سال تحصيلي محاسبه شد. وزارت علوم، وجود 214 هزار دانشجوي كارشناسي را در سال 84 اعلام كرده بود و سازمان مديريت اين تعداد را بر پذيرش 40 هزار دانشجو در اين سال (ورودي 1384) تقسيم كرد كه متوسط ماندگاري دانشجويان كارشناسي در دانشگاه ها 5/5 سال برآورد شد، اين در حالي است كه چنين برآوردي واقعيت خارجي ندارد.

وي با بيان اين كه ايمن مدت ماندگاري در دانشگاه زياد است، افزود: در عين حال با احتساب اين ميزان ماندگاري و پرداخت اعتبار دوره تحصيل دانشجو در طول 5/5 سال، هزينه سرانه پايين مي آيد و اين به ضرر دانشگاه ها است. در صورتي كه هزينه به صورت سرانه بسته شد و آمار واقعي مشخص كرد كه جمعيت كمتر است بايد بودجه دانشگاه ها پايين بيايد.

مدير كل دفتر علوم، تحقيقات و فناوري سازمان مديريت به مكاتبه آذر ماه سازمان مديريت با دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: در اين مكاتبه اعلام شده است بودجه دانشگاه ها بر اساس آمار سازمان سنجش محاسبه شده است. اگر دانشگاه هايي دانشجوي ميهمان يا انتقالي دارند آمار دقيق خود را ارائه كنند.

محاسبه بودجه بر اساس متوسط ماندگاري 5/4 ساله دانشجو در دانشگاه

وي با بيان اينكه سازمان مديريت تمامي اطلاعات دانشجويان را با تفكيك گروه، مقطع و .. جمع آوري كرد، افزود: با بررسي ها و اطلاعات دريافتي، سازمان مديريت به اين نتيجه رسيد كه دو سوم دانشجويان، 4 ساله فارغ التحصيل شده و تعداد كمي بعد از سال پنجم همچنان دانشجو هستند و متوسط ماندگاري دانشجويان ليسانس زير 5/4 است. به همين جهت سازمان اين ميزان را مورد محاسبه قرار داد.

محاسبه ضريب منطقه اي در تعيين بودجه دانشگاه ها

"صديق" تصريح كرد: در هزينه سرانه، ضريب منطقه اي نيز به دليل اينكه ميزان هزينه در مناطق مختلف متفاوت است در نظر گرفته شد. اين ضريب نيز به صورت تابعي از منشأ ضريب وزارت علوم و بهداشت تحت عنوان ضريب جذب هيات علمي مبنا قرار گرفت.

وي خاطر نشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي فضاي بودجه كشور را شفاف كرده و اميدوار است اين فضا دوباره خاكستري نشود.