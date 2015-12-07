دشمن قدرت بسیج را درک کرده است/ایران تهدیدی برای اسراییل

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش بسیج حقوقدانان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز صبح امروز دوشنبه در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز برگزار شد.

دادستان نظامی استان البرز با اشاره به فعالیت گسترده و پر اهمیت بسیج حقوقدانان، گفت: اولین نشست و گردهمایی شرایط را برای پیشرفت و نوآوری در امور مربوطه فراهم می کند.

فرج الله افشار اظهار کرد: شکل گیری نیروی بسیج در بدو امر با دستور بنیانگذار انقلاب به منظور ایجاد شرایط خاص برای دفاع از حریم کشور صورت گرفت.

افشار بیان کرد: بهترین نیروها، پاکترین و با ارزشترین نیروها در مجموعه بسیج حضور دارند و در این مجموعه دو موضوع شاخص حق طلبی و استکبار ستیزی پیگیری می شود.

وی افزود: کشور از بحران سنگینی که بر آن حاکم بود و دشمنان قصد آسیب زدن به آن را داشتند با کمک بسیج عبور کرده و امروز به بالندگی رسیده است.

بسیج مشکلات را یکی پس از دیگری حل می کند

افشار با تاکید بر اینکه بسیج تداعی کننده ایثار است و در دوران جنگ با نبوغ و کارآمدی خود نقش اساسی ایفا کرد، گفت: بسیج عرصه های مختلف تولیدی، انرژی هسته ای، نانو و زمینه های دیگر که وارد می شود موفق شده و توانسته است مشکلات را از جلوی پای مسئولان و کشور بردارد.

دادستان نظامی استان البرز با اشاره به اینکه بسیج یک تفکر است و دشمنان بسیج را شناخته و درصدد حذف آن هستنند، گفت: در بسیج تفکر والای وجود دارد که باعث شد نه تنها حذف نشود بلکه گسترش پیدا کرده و از مرزها بگذرد.

وی افزود: بسیج فقط متعلق به ایران نیست، و در حال حاضر در کشورهای سوریه، لبنان و عراق نیروهای بسیج در عرصه نبرد وارد شده و بیشترین موفقیت ها را به دست آورده است.

افشار گفت: دشمن برای حذف بسیج از حذف فیزیکی اعم از ترور و کشتار، برای ترس مردم استفاده کرد ولی نتیجه برعکس گرفت، و با دیدن راسخ تر شدن مردم و محکم تر لبیک گفتن مردم در حال حاضر روش خود را عوض کرده و از طرق دیگر به دنبال آسیب زدن به نیروی بسیج است.

دشمن به دنبال نفوذ در نیروهای ارزشی است

افشار در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال نفوذ در بسیج است و می خواهد در بدنه آن نفوذ کند، گفت: مکلفیم تفکر بسیجی را حفاظت کنیم مسئولان باید مراقبت باشند تا این تفکر در جامعه بسط و گسترش داده شود و مانع آسیب رسیدن به این نیروی عظیم شوند.

دادستان نظامی استان البرز با تاکید بر اینکه اطاعت پذیری شرط اول بسیجی بودن است، گفت: اگر در این عرصه با اعتقاد وارد شویم موفقیتمان قطعی خواهد بود.

افشار در پایان گفت: از دوستان و وکلای بسیجی توقع داریم که مردم را مورد حمایت حقوقی قرار دهند و لازمه این کار برنامه ریزی است ساز مان قضایی نیروهای مسلح از کسانی که در این راستا فکر نو داشته باشند استقبال می کند.

در ادامه همایش سرهنگ پاسدار علیزاده رییس حفاظت اطلاعات سپاه امام حسن مجتبی (ع) ضمن گرامیداشت حماسه عظیم اربعین گفت: این حماسه توسط شیعیان با موفقیت انجام شد و کوچکترین حادثه ای رخ نداد.

وی بیان کرد: با وجود اینکه دشمن کمر بسته بود که راه پیمایی روز اربعین را تحت الشعاع قرارداده و در این راستا حرکات متعددی انجام داد و گروه های مختلفی اعم از نیروی خرابکار و تروریست به داخل کشور اعزام کرد اما هر تیمی که فرستاد بلافاصله دستگیر شد. و این امر به جز همت والای سربازان گمنام امام زمان میسر نمی شد.

علیزاده خاطرنشان کرد: امروز در سوریه شاهد هستیم علیرغم اینکه کمک های بسیاری به داعش می شود اما ورق به نفع مجموعه حزب الله بر می گردد.

ایران تهدیدی برای اسراییل است

رییس حفاظت اطلاعات سپاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: اگر شروع ماجرای سوریه که با یک شعار نویسی روی دیوار بود و اعتراضات را به دنبال داشت را با فتنه ۸۸ کشورمان مقایسه کنیم با فاصله نزدیکی که با هم دارند، متوجه می شویم که با مدیریت و کنترلی که در ایران وجود داشت فتنه ۸۸ جمع شد و امنیت برقرار شد ولی در سوریه این اتفاق نیفتاد و کار به اینجا کشید و در حال حاضر از سوریه چیزی باقی نمانده است.

علیزاده با تاکید بر اینکه غرب سعی می کند امنیت صهیونیست ها در اسرائیل را تامین کند و از طرفی ایران بزرگترین تهدید برای صهیونیست ها است گفت: راحت ترین راه دسترسی به اسرائیل سوریه است و اگر سوریه فضای امنی برای صهیونیست ها نباشد برای اسرائیل تهدید است. و به این دلیل به سوریه ورود کرده و وضعیت ان را به اینجا رسانده اند.

علیزاده گفت: گروه های مختلفی که از اسرائیل و آمریکا پشتیبانی می شوند و با فروش نفت که از سوریه و عراق استخراج کردند قدرت زیادی از نظر مالی پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه غرب از اختلاف بین شیعه و سنی سوء استفاده می کند، گفت: دشمن روی این موضوع به شدت کار می کند و در این بین عوامل اصلی دشمنان در بین شیعه و سنی وجود دارند که نمی دانند چه می کنند.

وی افزود: کسانی که شیعه و سنی را علیه هم تحریک می کنند هیچ کدام را دوست ندارند و فقط با اسلام مبارزه و دشمنی می کنند.

رییس حفاظت اطلاعات سپاه امام حسن مجتبی (ع) با اشاره به اینکه استان البرز به واسطه مهاجرت پذیر بودن با دیگر استان ها فرق دارد گفت: هر کس با هر طرز تفکری در البرز وارد شود قابل شناسایی نیست و البرز به دلیل نزدیکی با پایتخت می تواند بستر مناسبی برای رشد قارچی مخالفان باشد که در رصد ها این امر نشان داده می شود که همه خرابکارها و فرقه ها جا پایی در البرز دارند.

کاهش آسیب ها در کشور با تقویت فرهنگ بسیجی امکان پذیر است

علیزاده وجود سه زندان در استان البرز که باعث سکونت خانواده های زندانیان در این استان شده را باعث ایجاد تبعات دیگری عنوان کرد و افزود: در البرز بسیج باید حفظ و حمایت شود.

علیزاده گفت: افراد بسیجی نما باید شناخته شوند تا در جعل و سوء استفاده از عناوین مختلف مشخص شود پرونده ها باید به دقت رسیدگی شود چرا که گاهی فردی با وجود پرونده های مختلف تحت عنوان بسیجی مدت ها به تخلفات خود ادامه داده و شناسایی نشده است و کار از کار گذشته است.

رییس حفاظت اطلاعات سپاه امام حسن مجتبی (ع) در پایان گفت: هرچه هماهنگی و تعامل بین سپاه و بسیج بیشتر باشد بدنه کشور محکم تر خواهد بود.

در پایان نشست حجت الاسلام علی اکبری مسئول سایبری سپاه با اشاره به اینکه آسیب ها در کشور بسیار زیاد شده است گفت: کاهش آسیب ها در کشور با تقویت فرهنگ بسیجی امکان پذیر است.

حجت الاسلام علی اکبری در پایان گفت: فرهنگ بسیج دفع همه آسیب هاست، همانطور که جنگ را دفع کرد و فتنه ۸۸ را نابود کرد در سوریه هم دشمن را نا امید کرده است چرا که نیروهای بسیجی مشاور رزمندگان سوریه شده است.