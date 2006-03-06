معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي خبر داد : ايجاد بانك اطلاعات مقالات حوزوي / تاسيس دبيرخانه نشريات حوزوي

حجت الاسلام "اميني" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: در طول سال هاي گذشته، نشريات مختلف تخصصي در حوزه علميه ايجاد شده است كه اين موضوع نشانگر تمايل به نگارش مقالات در ميان حوزويان و بيانگر سطح بالاي تلاش علمي در حوزه ها است.

وي افزود: مركز مديريت حوزه علميه قم با هدف شناسايي، ارزيابي و اعتباربخشي به اين مقالات به تدوين شاخص هاي تاليف مقالات علمي توسط شوراي عالي حوزه خواهد پرداخت و با تاسيس دبيرخانه نشريات حوزوي تلاش خواهد كرد كه اين گونه فعاليت ها را به صورت متمركز هدايت كند.

معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي گفت: همچنين اين دبيرخانه در نظر دارد با همكاري انجمن قلم حوزه، كلاس هاي نويسندگي براي طلاب علوم ديني تشكيل داده تا در كنار توسعه محتوايي، توسعه ادبي اين مقالات را گسترش دهد.

وي افزود: يكي ديگر از اهداف اين دبيرخانه، انتشار ساليانه مقالات تاليف شده در حوزه نشريات تخصصي حوزوي است تا با ارائه آن به محققين، از انجام كارهاي موازي جلوگيري كرده و منبع غني مطالعاتي و تحقيقاتي را در اختيار آنها قرار دهد.