ظرفیت های مردمی در مدیریت بحران به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمدی پیش از ظهر دوشنبه در برگزاری دوره اسکان موقت و سرپناه برای نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین، اظهار داشت: برگزاری این دوره ها بر اساس شرایط و نیاز منطقه باید صورت بگیرد.

وی بر لزوم استفاده از ظرفیت مردم در مدیریت بحران تأکید کرد و ادامه داد: این امر موجب ارتقای سطح آگاهی عمومی و مهارت افزایی افراد در برخورد با سوانح می شود.

فرماندار هرسین تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره با آمادگی کامل در برخورد با حوادث عمل می کنند و جدیت بیشتری در مدیریت بحران نیز دارند.

به گفته محمدی، مدیریت بحران توسط امدادگران و نجاتگران این جمعیت از بروز حوادث بعدی در سوانح جلوگیری می کند.

این مسئول گفت: با فرهنگ سازی لازم می توان زمینه حضور هر چه بیشتر مردم را در در دوره های آموزشی فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه در محمورهای مواصلاتی شهرستان هرسین به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب احتمال وقوع حوادث رانندگی وجود دارد، گفت: نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر این شهرستان همواره در حالت آماده باش قرار دارند.

فرماندار هرسین اضافه کرد: برگزاری دوره های آموزشی در روستاها و محله های مختلف نیز ضرورت دارد و برپایی مانورها برای نیروهای امدادی نیز نقش مهم آنان را نشان می دهد.