دانشجویان باید مطالبه گر باشند/ایجاد فضای باز انتقاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داوود ارادتمند ظهر دوشنبه در مراسم روز دانشجوی دانشگاه پیام نور لرستان اظهار داشت: در سال ۳۲ و بعد از کودتای ۲۸ مرداد یک تبانی سخت و پیچیده بین استکبار و استبداد در کشور به وجود آمد که در آن شرایط دانشجوی ما اعلام حضور کرده و ثابت کرد که زنده است.

وی بیان داشت: در دهه ۴۰ که امام راحل در تبعید به سر می برد دانشجویان در کنار حوزه و قشر فرهیخته چراغ راه جامعه بودند به طوریکه نقش دانشجویان در پیروزی انقلاب بر کسی پوشیده نیست.

رئیس دانشگاه پیام نور خرم آباد با تاکید بر اینکه دانشجو چراغ امید و هدایت جامعه است عنوان کرد: دانشجو همواره در جامعه نقش تعیین کننده ای داشته و دانشگاه ارزان ترین روش تغییر در جامعه است.

ارادتمند افزود: دانشجو فراتر از جناح بوده و جریانی زلال است که در جامعه نقش آفرینی می کند.

وی با بیان اینکه دانشجو انتقادگری منصف بوده که بهترین نقدها را مطرح می کند تصریح کرد: دانشگاه مکانی است که دانشجو باید نه تنها در آن علم بیاموزد بلکه باید تقوا، ایمان، شخصیت و روحیه مطالبه گری خود را توسعه دهد.

رئیس دانشگاه پیام نور خرم آباد عنوان کرد: به برکت وجود انقلاب فضایی باز در کشور حاکم شده که دانشجویان می توانند به راحتی انتقاد کنند و مسئولین نیز گوش شنوا برای شنیدن انتقادات دانشجویان را دارند.

ارادتمند به وجود بیش از دو هزار دانشگاه و پنج میلیون دانشجو در کشور اشاره کرد و گفت: وجود دانشگاه ها در سراسر کشور به ارتقاء سطح فرهنگ کشور کمک کرده و جامعه را پرنشاط و پر انرژی می سازد.

وی دانشجو را نیروی انسانی کارآمد خواند و گفت: در دنیای امروز دیگر بحث مالکیت زمین و صنعت مطرح نیست بلکه موضوع مالکیت نیروی انسانی و مالکیت فکری مطرح است لذا دانشجویان نیروی انسانی کارآمدی هستند که باید از ظرفیت آن ها در کشور استفاده شود.