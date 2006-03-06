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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۰۳

از سوي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛

سي و هفتمين شماره كتاب نقد منتشر شد

سي و هفتمين شماره كتاب نقد منتشر شد

سي و هفتمين شماره "كتاب نقد" ويژه گفتمان عدالت در 345 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در سر آغاز سي و هفتمين شماره "كتاب نقد" آمده است: در مرحله كنوني، عامل اصلي پيچيدگي ويژه اي كه در ورود ماهوي به فصل عدل بروز مي كند، برخورد و تضاد فزاينده اي است كه ميان مقوله برقراري عدالت با برنامه ريزي براي توسعه اجتماعي ظاهر مي شود.

در بخش انديشه نيز اين مقالات منتشر شده است : عدالت، ماهيت، شاخص ها و موانع اجرايي آن؛ راهكارهاي تأمين عدالت؛ عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام با اشاره موردي به نظام سرمايه داري ليبرال؛ حكومت ديني، عدالت گستري يا سلب ارزش و آزادي انسان؛ گفتمان عدالت سياسي در انقلاب اسلامي؛ بررسي و نقد نظريه جان راولز؛ رانت، فساد مالي - اداري؛ ارج گذاري به انسان از بدو آفرينش او.

آخرين بخش كتاب نقد به كرسي هاي نقد و نظريه پردازي اختصاص دارد كه دو مقاله "مشروعيت سياسي" و "ماهيت علم، تصور يا تصديق" منتشر شده است.   

کد مطلب 299368

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