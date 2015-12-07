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۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی:

دانش‌آموزان استثنایی اولویت دست‌آخر مسئولان قرار نگیرد

دانش‌آموزان استثنایی اولویت دست‌آخر مسئولان قرار نگیرد

بیرجند- رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: مسئولان گوشه‌ای از برنامه های کاری خود را به بازدید از آموزشگاه های دانش آموزان استثنایی اختصاص دهند و توانمندی‌های آنها را نیز از نزدیک ببینند.

سید علی اکبر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۵ مرکز آموزش دانش آموزان استثنایی در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: هزار ۴۰۰ دانش آموز در مدارس خاص با نیاز های ویژه و دو هزار دانش آموز در مدارس عادی با روش تلفیقی - فراگیر  و مراکز مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: خدمات ارائه شده به این دانش آموزان مانند سایر دانش آموزان بوده و همچنین خدمات آموزشی و توانبخشی دریافت می کنند.

محمدی با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی در گروه های حسی – حرکتی آموزش می بینند، افزود: این گروه ها شامل آسیب دیده بینایی، شنوایی، جسمی – حرکتی و مشکلات رفتاری است که با دریافت خدمات پشتیبانی ادامه تحصیل می دهند.

وی با اشاره به مشکلات این دانش آموزان، بیان کرد: چالش و دغدغه خانواده نسبت به تحصیل این دانش آموزان یکی از مشکلات این حوزه است که باید فرهنگ سازی شود.

محمدی با تاکید براینکه باید با معلولان و دانش آموزان استثنایی مانند دیگر شهروندان برخورد شود، اظهار کرد: احترام گذاشتن به این قشر و برخورداری آنها از حقوق قانونی از وظایف همه افراد و مسئولان است.

توزیع ۱۲ تبلت الکترونیکی در بین دانش آموزان کم بینا در استان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با اشاره به تجهیزات ارائه شده به دانش آموزان استثنایی بیان کرد: تاکنون ۱۲ تبلت الکترونیکی در بین دانش آموزان کم بینایی که استعداد عالی دارند، توزیع شده است.

وی با اشاره به اشتغال این دانش آموزان، اظهار کرد: آموزش های ارائه شده در مراکز به صورت حرفه است که خود نیز می تواند تولید شغل کند.

محمدی افزود: کارگاه های درود گری و قالی بافی از جمله کارگاه هایی است که این دانش آموزان در آن مشغول به یادگیری هستند.

وی با اشاره به قانون استخدام سه درصدی معلولان، بیان کرد: این قانون باید عملی شود اما با توجه به الکترونیکی شدن دستگاه ها، عملا نمی توانند نیرویی جذب کنند.

خدمات درمانی برای دانش آموزان استثنایی رایگان است

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با بیان اینکه خدمات درمانی برای دانش آموزان استثنایی  کاملا رایگان است، اظهار کرد: این اقدام و حرکت بسیار شایانی است که از ابتدای سال جاری در خراسان جنوبی به اجرا درآمده است.

محمدی افزود: این طرح تحت عنوان « بسته خدمات حمایتی» اجرایی شده و سقف اعتبارات برای هر هزینه درمانی نیز متفاوت است.

وی با اشاره به نوسازی مراکز آموزش استثنایی استان بیان کرد: راهکارهایی برای نوسازی ارائه شده که توجه مدیران و دستگاه های اجرایی استان را می طلبد.

کد مطلب 2993694

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