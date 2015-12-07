سید علی اکبر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۳۵ مرکز آموزش دانش آموزان استثنایی در خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: هزار ۴۰۰ دانش آموز در مدارس خاص با نیاز های ویژه و دو هزار دانش آموز در مدارس عادی با روش تلفیقی - فراگیر و مراکز مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری مشغول به تحصیل هستند.

وی ادامه داد: خدمات ارائه شده به این دانش آموزان مانند سایر دانش آموزان بوده و همچنین خدمات آموزشی و توانبخشی دریافت می کنند.

محمدی با بیان اینکه دانش آموزان استثنایی در گروه های حسی – حرکتی آموزش می بینند، افزود: این گروه ها شامل آسیب دیده بینایی، شنوایی، جسمی – حرکتی و مشکلات رفتاری است که با دریافت خدمات پشتیبانی ادامه تحصیل می دهند.

وی با اشاره به مشکلات این دانش آموزان، بیان کرد: چالش و دغدغه خانواده نسبت به تحصیل این دانش آموزان یکی از مشکلات این حوزه است که باید فرهنگ سازی شود.

محمدی با تاکید براینکه باید با معلولان و دانش آموزان استثنایی مانند دیگر شهروندان برخورد شود، اظهار کرد: احترام گذاشتن به این قشر و برخورداری آنها از حقوق قانونی از وظایف همه افراد و مسئولان است.

توزیع ۱۲ تبلت الکترونیکی در بین دانش آموزان کم بینا در استان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با اشاره به تجهیزات ارائه شده به دانش آموزان استثنایی بیان کرد: تاکنون ۱۲ تبلت الکترونیکی در بین دانش آموزان کم بینایی که استعداد عالی دارند، توزیع شده است.

وی با اشاره به اشتغال این دانش آموزان، اظهار کرد: آموزش های ارائه شده در مراکز به صورت حرفه است که خود نیز می تواند تولید شغل کند.

محمدی افزود: کارگاه های درود گری و قالی بافی از جمله کارگاه هایی است که این دانش آموزان در آن مشغول به یادگیری هستند.

وی با اشاره به قانون استخدام سه درصدی معلولان، بیان کرد: این قانون باید عملی شود اما با توجه به الکترونیکی شدن دستگاه ها، عملا نمی توانند نیرویی جذب کنند.

خدمات درمانی برای دانش آموزان استثنایی رایگان است

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با بیان اینکه خدمات درمانی برای دانش آموزان استثنایی کاملا رایگان است، اظهار کرد: این اقدام و حرکت بسیار شایانی است که از ابتدای سال جاری در خراسان جنوبی به اجرا درآمده است.

محمدی افزود: این طرح تحت عنوان « بسته خدمات حمایتی» اجرایی شده و سقف اعتبارات برای هر هزینه درمانی نیز متفاوت است.

وی با اشاره به نوسازی مراکز آموزش استثنایی استان بیان کرد: راهکارهایی برای نوسازی ارائه شده که توجه مدیران و دستگاه های اجرایی استان را می طلبد.