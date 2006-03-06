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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۲۱

29 هزار بيمار خاص كارت هوشمند دريافت كردند ؛

كارت هوشمند بيماران ام اس از طريق پست ارسال مي شود

كارت هوشمند بيماران ام اس از طريق پست ارسال مي شود

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اينكه 29 هزار بيمار خاص كارت هوشمند خود را دريافت كره اند ، اعلام كرد: كارت هوشمند بيماران ام اس از طريق پست ارسال مي شود.

دكتر محمد باقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: 29 هزار بيمار خاص شامل هموفيلي ها و سرطاني ها ، كارت هوشمند خود را دريافت كرده اند و مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

وي افزود: با توجه به اينكه بيماران ام اس به تازگي با تصويب مجلس شوراي اسلامي جزء بيماران خاص قرار گرفته اند ، بنابراين صدور و تحويل كارت هوشمند اين بيماران نيز آغاز شده و مي تواند پس از ثبت نام طي 24 ساعت از طريق پست كارت خود را دريافت كنند.

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني ، تعداد بيمارن ام اس در سراسر كشور را 12هزار نفر عنوان و تصريح كرد: هزينه بيماران خاص با در اختيار داشتن كارت هوشمند ، در صورت مراجعه به مراكز غير طرف قرارداد پرداخت مي شود و اين امر جزء تسهيلات كارت هوشمند است.

کد مطلب 299372

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