به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشگاه پیام نور واحد خورموج حضور یافت و از نزدیک با اساتید و دانشجویان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک روز دانشجو و گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو اظهار کرد: ۱۶ آذر ۳۲ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و آغازی بود برای شروع حرکت های دانشجویی در کشور علیه سیاست استکباری و استبداد حاکم در نظام و حاکمیت آن روز بوده است.

مهرجو بیان کرد: شهدای دانشجو با نثار جانشان در دفاع از اعتقادات و در مقابله با استکبار و استبداد، استکبار ستیزی و ارزشها را جادوانه کردند.

وی به نقش دانشجو در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین نقش‌ها در تحولات سیاسی، اجتماعی ایران بعد از واقعه ۱۶ آذر ۳۲ تا پیروزی انقلاب توسط دانشجویان، مراکز علمی و آموزشی و حوزه‌های علمیه بوده که با بیدارسازی و آگاه‌سازی جامعه توانستند ماهیت استکباری نظام استبدادی را افشا و جامعه را به سمت مبارزه با استبداد سوق دهند.

مهرجو تصریح کرد: وقتی ریشه‌های پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌کنیم ارزش‌های دینی، انقلابی و اعتقادی و پایمردی به وفور دیده می‌شود و شهدای دانشجو با نثار جانشان خودشان را در تاریخ انقلاب ماندگار کردند که نیاز است دانشجویان عزیز با تاسی از این اندیشه‌ها و سیره ائمه معصومین، امام راحل و مقام معظم رهبری این مسیر را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان نیز باید در این مقطع فعلی با الگوگیری از شهدای ۱۶ آذر راه آزادگی و استکبار ستیزی را بپیمایند و با ایمان راسخ به فراگیری دانش و کسب موفقیت های علمی و جهادی بپردازند.

مهرجو با بیان اینکه دانشجو در همه تحولات انقلاب نقش اساسی داشته‌ است، گفت: به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها مبدا هر تحولی در جامعه هستند.

فرماندار دشتی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش آموزش عالی در سطح کشور و توسعه تحصیلات عالی هستیم که نیاز است متناسب با گسترش مراکز آموزش عالی شاهد رشد و توسعه کشور نیز باشیم که انتظار داریم دانشجویان در این مسیر گام بردارند.

مهرجو بیان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید موفقیت های خوبی در بخش های مختلف به‌ویژه هسته‌ای با پشتوانه مقام معظم رهبری، ایستادگی ملت شریف ایران و تدبیر رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده کسب حاصل شده است.

وی اضافه کرد: با تصویب برجام حقایت نظام به اثبات رسید و پروژه ایران هراسی که دست پخت رژیم صهینویستی و سازمان‌های جاسوسی غربی و مرتجع عرب بود با شکست مواجه ساخت.

مهرجو با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایت عمومی خوبی در جامعه حاصل کرده است، ادامه داد: دولت در عرصه های اقتصادی نیز موفقیت های خوبی کسب کرده و شاهد کاهش محسوسی در تورم بودیم.

وی برخی از چالش‌های پیش روی دولت را مربوط به گذشته دانست و بیان کرد: این چالش‌ها با همکاری همه مردم، نهادها و دستگاه‌ها قابل حل است و صبر و بردباری می ‌خواهد.