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۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱

فرماندار دشتی:

دانشجویان نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات جامعه دارند

دانشجویان نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات جامعه دارند

دشتی- فرماندار شهرستان دشتی گفت: دانشجویان نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو فرماندار دشتی پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشگاه پیام نور واحد خورموج حضور یافت و از نزدیک با اساتید و دانشجویان دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ضمن تبریک روز دانشجو و گرامیداشت یاد و نام شهدای دانشجو اظهار کرد: ۱۶ آذر ۳۲ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و آغازی بود برای شروع حرکت های دانشجویی در کشور علیه سیاست استکباری و استبداد حاکم در نظام و حاکمیت آن روز بوده است.

مهرجو بیان کرد: شهدای دانشجو با نثار جانشان در دفاع از اعتقادات و در مقابله با استکبار و استبداد، استکبار ستیزی و ارزشها را جادوانه کردند.

وی به نقش دانشجو در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین نقش‌ها در تحولات سیاسی، اجتماعی ایران بعد از واقعه ۱۶ آذر ۳۲ تا پیروزی انقلاب توسط دانشجویان، مراکز علمی و آموزشی و حوزه‌های علمیه بوده که با بیدارسازی و آگاه‌سازی جامعه توانستند ماهیت استکباری نظام استبدادی را افشا و جامعه را به سمت مبارزه با استبداد سوق دهند.

مهرجو تصریح کرد: وقتی ریشه‌های پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌کنیم ارزش‌های دینی، انقلابی و اعتقادی و پایمردی به وفور دیده می‌شود و شهدای دانشجو با نثار جانشان خودشان را در تاریخ انقلاب ماندگار کردند که نیاز است دانشجویان عزیز با تاسی از این اندیشه‌ها و سیره ائمه معصومین، امام راحل و مقام معظم رهبری این مسیر را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان نیز باید در این مقطع فعلی با الگوگیری از شهدای ۱۶ آذر راه آزادگی و استکبار ستیزی را بپیمایند و با ایمان راسخ به فراگیری دانش و کسب موفقیت های علمی و جهادی بپردازند.

مهرجو با بیان اینکه دانشجو در همه تحولات انقلاب نقش اساسی داشته‌ است، گفت: به فرموده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها مبدا هر تحولی در جامعه هستند.

فرماندار دشتی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش آموزش عالی در سطح کشور و توسعه تحصیلات عالی هستیم که نیاز است متناسب با گسترش مراکز آموزش عالی شاهد رشد و توسعه کشور نیز باشیم که انتظار داریم دانشجویان در این مسیر گام بردارند.

مهرجو بیان کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید موفقیت های خوبی در بخش های مختلف به‌ویژه هسته‌ای با پشتوانه مقام معظم رهبری، ایستادگی ملت شریف ایران و تدبیر رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده کسب حاصل شده  است.

وی اضافه کرد: با تصویب برجام حقایت نظام به اثبات رسید و پروژه ایران هراسی که دست پخت رژیم صهینویستی و سازمان‌های جاسوسی غربی و مرتجع عرب بود با شکست مواجه ساخت.

مهرجو با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایت عمومی خوبی در جامعه حاصل کرده است، ادامه داد: دولت در عرصه های اقتصادی نیز موفقیت های خوبی کسب کرده و شاهد کاهش محسوسی در تورم بودیم.

وی  برخی از چالش‌های پیش روی دولت را مربوط به گذشته دانست و بیان کرد: این چالش‌ها با همکاری همه مردم، نهادها و دستگاه‌ها قابل حل است و صبر و بردباری می ‌خواهد.

کد مطلب 2993725

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