داعش مورد حمایت آمریکاست/نقش دانشجویان در مدیریت آینده کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) و با قدردانی از حضور میلیونی مردم ایران و شیعیان سایر کشورها در مراسم اربعین حسینی تاکید کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعالیم متعالی انبیاء عظام الهی به ویژه نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «متاسفانه در دنیایی زندگی می کنیم که نوعی جاهلیت و بربریت جدید بر بخش عمده ای از آن حکومت می کند» گفت: این جاهلیت نوین با استفاده از فریبکاری های رسانه-ای و بهره بردن از ابزارهای عظیم فناوری، سرمایه های کشورهای مستضعف را به یغما می برد و سیاست های دو گانه خود را بر جهان تحمیل می کند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: بحران معنویت به ویژه در مغرب زمین بحرانی واقعی است و جهان در پس این بحران تشنه معارف ناب الهی است که در تعالیم انبیاء الهی به ویژه پیامبر اسلام(ص) تجلی پیدا کرده است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه معارف الهی اسلام باید مبتنی بر تفسیر مفسران واقعی دین یعنی ائمه اطهار(ع) به دنیا عرصه شود اظهار کرد: مذهب شیعه اثنی عشری، مذهبی عقلانی و منطقی و برخاسته از منشا وحی الهی و بطن دین مبین اسلام است و البته مظلومیتی در آن نهفته است که اینک بیش از هر زمان دیگری در جهان آشکار خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا مظلومیت و حقانیت مذهب شیعه را در مقابل افراطی گری مذاهب ساختگی استعمار، برجسته و قابل لمس توصیف کرد و گفت: قوه محرکه گروه های تکفیری و تروریستی، گرایش های افراطی وهابی است که به دست استعمار ساخته و پرداخته شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معنویت و شناخت ماهیت انسان و هدف و غایت او از زندگی است تصریح کرد: ادیان الهی به ویژه دین اسلام پاسخ های واقعی و عقلانی به پرسش های انسان درباره هدف و غایت زندگی انسانی و شرایط تعالی او و معنادار شدن زندگی عرضه کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه افزود: مشکل دنیای غرب بی معنایی زندگی است. زندگی فردی و اجتماعی آنان از معنا تهی شده است اما دین مبین اسلام این معنا و هویت را به خوبی فراهم و معرفی کرده است و معنویت، اخلاق، اعتدال و عقلانیت را ارزش های لازم برای زندگی انسانی می داند و همانگونه که مقام معظم رهبری در نامه اخیر خود عنوان کرده اند قطعاً چنین دینی هرگز به دنبال تروریسم نیست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اسلام واقعی که اساس آن بر معنویت، اخلاق و ارزشهای الهی است امکان ندارد که مولد زباله هایی مثل داعش باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با اعلام اینکه گروه های تروریستی مانند داعش به صورت مستقیم و غیرمستقیم مخلوق و مورد حمایت آمریکا هستند گفت: پیوند استعمار و استکبار با عقب افتاده ترین جوامعی که بویی از مردم سالاری و حکومت های حقیقی و اسلامی نداشتند موجب خلق گرایش های افراطی شده است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری همایش عظیم اربعین حسینی افزود: تنها شعاعی از اشعه ولایت ابا عبدالله(ع) به قلوب مومنان و شیعیان می افتد و آن گاه است که چنین حرکت عظیم میلیونی به سوی آن قطب و قبله ارزش های الهی حرکت می کنند و این چیزی جز حقانیت شیعه و تعالیم معنوی عظیم آن نیست.

آیت الله آملی لاریجانی حضور میلیونی، آرام و توام با امنیت کامل مردم و عاشقان ابا عبدالله(ع) را در مراسم اربعین آن هم در کشوری که خود درگیر گروه های تروریستی است معجزه ای بزرگ توصیف کرد و گفت: از همه زوار محترم، دولت محترم، نیروهای انتظامی و امنیتی و همه دست اندرکاران برگزاری این مراسم و همچنین از دولت و ملت عراق که پذیرای خیل عظیم زائران بودند تشکر می کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو بر نقش بسیار برجسته دانشجویان در تعالی علمی و مدیریت آینده کشور تاکید کرد و گفت: دانشجویان سرمایه های این کشور هستند و باید هر گونه امکاناتی که به تقویت علمی و نیز رشد اخلاقی آنان کمک می کند برایشان فراهم کرد.

آیت الله آملی لاریجانی بر ضرورت توجه به دسیسه های دشمنان در منحرف کردن اذهان دانشجویان و جوانان کشور تاکید کرد و افزود: برخی فعالیت های تخریبی و تحریفی دشمنان از طریق کانال های ماهواره ای و رسانه ها علیه جوانان، اسباب نگرانی است و همه مسئولان و دلسوزان نظام و کشور باید برای تبیین واقعیات و اهداف نظام اسلامی میان جوانان و خصوصاً دانشجویان عزیز تلاش کنند.

رئیس قوه قضاییه ابراز اطمینان کرد با وجود و حضور جوانان با انگیزه و علاقه مند به کشور و نظام، آینده جمهوری اسلامی ایران آینده ای متعالی و رو به رشد خواهد شد.