تاثير " نوروز " در ادبيات نواحي فارسي زبان همسايه بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ وادب مهر، روز يكشنبه 21 اسفند ماه ، " جشنواره ترانه هاي نوروزي " با حضور اعضاي خانه ترانه سرايان ايران و شاعراني چون افشين يداللهي و يغما گلرويي و نوازندگان و خوانندگان جوان كشور برگزار مي شود كه در اين برنامه ، دكتر محمد رضا تركي از اساتيد ادبيات دانشگاه تهران و سعيد وزيري - اسطوره شناس - به بحث پيرامون جنبه هاي مختلف آئيني و سنتي نوروز مي پردازند.

برنامه ديگري نيز تحت عنوان " نوروز پارسي " در تاريخ 22 اسفند برگزار مي شود ، در اين روز شاعراني ايراني در كنار شعراي افغان نظير محمد كاظم كاظمي و سيد ضياء قاسمي به تاثير نوروز در ادبيات نواحي فارسي زبان همسايه ، به ويژه افغانستان و تاجيكستان مي پردازند.

اين فرهنگسرا در تهران، خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي ، بوستان شفق واقع است .