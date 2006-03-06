۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۷

با حضور شاعراني از ايران ، افغانستان و تاجيكستان ؛

تاثير " نوروز " در ادبيات نواحي فارسي زبان همسايه بررسي مي شود

فرهنگسراي دانشجو در فاصله يك هفته مانده به نوروز 1385 با برنامه هاي شعر و ادبيات و ترانه به استقبال سال جديد مي رود .

به گزارش  خبرنگار فرهنگ وادب مهر،  روز يكشنبه 21 اسفند ماه ، " جشنواره ترانه هاي نوروزي " با حضور اعضاي خانه ترانه سرايان ايران و شاعراني چون افشين يداللهي و يغما گلرويي و نوازندگان و خوانندگان جوان كشور برگزار مي شود كه در اين برنامه ، دكتر محمد رضا تركي از اساتيد ادبيات دانشگاه تهران و سعيد وزيري  - اسطوره شناس - به بحث پيرامون جنبه هاي مختلف آئيني و سنتي نوروز مي پردازند.

برنامه ديگري نيز تحت عنوان " نوروز پارسي " در تاريخ 22 اسفند برگزار مي شود ، در اين روز شاعراني ايراني در كنار شعراي افغان نظير محمد كاظم كاظمي و سيد ضياء قاسمي به تاثير نوروز در ادبيات نواحي فارسي زبان همسايه ، به ويژه افغانستان و تاجيكستان مي پردازند.

اين فرهنگسرا در تهران، خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي ، بوستان شفق واقع است .
